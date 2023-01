Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε στη Ρεάλ

Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στο ΣΕΦ.

Με ώθηση από τον κόσμο του που είχε... εξαφανίσει τα εισιτήρια πολλές ημέρες πριν, ο Ολυμπιακός έκανε το δύο στα δύο επί της Ρεάλ Μαδρίτης στην κανονική περίοδο φέτος! Μετά το 89-87 στην 3η αγωνιστική στο Wizink Center, τη νίκησε και στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά πολύ πιο άνετα, με 73-60, για την 20ή αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά στέρησε τη... μοναξιά της κορυφής από τη «βασίλισσα» και την «έπιασε» στο «ρετιρέ» με 13-7, όπου έχει δημιουργηθεί τετραπλή ισοβαθμία (Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενερμπαχτσέ και Μπαρτσελόνα), μετά τις νίκες των δύο τελευταίων επί των Μονακό και Μπασκόνια αντίστοιχα.

Ενέργεια, πάθος, ταχύτητα από το πρώτο δευτερόλεπτο και άμυνα «γρανίτης» ήταν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων». Αν και είχαν περιόδους αστοχίας, παρά τα ελεύθερα σουτ που δημιουργούσαν στην επίθεση, οι παίκτες του Μπαρτζώκα διόρθωναν στο άλλο μισό του παρκέ για να οικοδομήσουν διψήφια διαφορά (40-30) στις αρχές της 3ης περιόδου. Έκτοτε, ο Ολυμπιακός, με ομαδική προσπάθεια, δεν απειλήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τόμας Ουόκαπ έκανε ρεκόρ πόντων με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague φέτος, με 18, ενώ το ρεκόρ του στη διοργάνωση είναι οι 19 πόντοι από τις 9/1/2020 στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο Σάσα Βεζένκοφ, παρά τα 0/6 τρίποντα πέτυχε 15 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ, ο Τάρικ Μπλακ έκανε απίστευτη δουλειά στη ρακέτα με 9 ριμπάουντ (και 5 πόντους), σταθερή αξία ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Σακίελ ΜακΚίσικ είχε συγκομιδή 8 πόντους, τους οποίους πέτυχε σε καθοριστικά σημεία.

Οι Ουόλτερ Ταβάρες και Ντζάναν Μούσα σημείωσαν από 12 πόντους για τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε 3/25 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 36-28, 54-44, 73-60

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ με τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ. Ο Τσους Ματέο ξεκίνησε στην πεντάδα τους Γιουλ, Κοζέρ, Ντεκ, Γιαμπουσέλε και Ταβάρες. Η Ρεάλ πήρε από τον ψηλό της, τον Ουόλτερ Ταβάρες τους πρώτους τέσσερις πόντους της, ενώ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 6-4 από Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Ουόκαπ. Τα δύο φάουλ που έκανε νωρίς ο Κέιναν στον Σέρχιο Γιουλ υποχρέωσαν να τον αποσύρει γρήγορα στον πάγκο και τη θέση του πήρε ο Κώστας Σλούκας. Οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +6 (14-8), με τρίποντα των Ουόκαπ, Παπανικολάου και δίποντο του Σλούκα. Ο Ματέο είχε δώσει εντολή να τροφοδοτείται στη ρακέτα ο Ταβάρες (8π. στην 1η περίοδο), με τον Φαλ να μην μπορεί να τον σταματήσει, για το 14-12 της Ρεάλ από τέσσερις δικούς του διαδοχικούς πόντους. Ο Μπαρτζώκας πέρασε τον Μπόλομποϊ στη θέση του Φαλ. Το δίποντο του Βεζένκοφ και το τρίποντο του Ουόκαπ που έφτασε τους 8 πόντους είχαν ως αποτέλεσμα το 19-12 για τους Πειραιώτες, αλλά ο Μάριο Χεζόνια πέτυχε τους πρώτους πόντους του έξω από τη γραμμή του τριπόντου, για το 19-15 σκορ 1ης περιόδου.

Με σερί 5-0 ξεκίνησε η Ρεάλ Μαδρίτης χάρη σε βολή του Μούσα, δίποντο του Χάνγκα και κάρφωμα του Χεζόνια) και προσπέρασε με 19-20. Σλούκας και Μπόλομποϊ προσέφεραν την κορυφαία φάση του α΄ μέρους με τον δεύτερο να καρφώνει εντυπωσιακά μετά την ασίστ του πρώτου, για να ανακτήσει το προβάδισμα η ομάδα του Πειραιά (21-20). Αν και ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος, παρά τις καλές επιλογές του, η άμυνά του ήταν αυτή που τον κράτησε στη διεκδίκηση της νίκης. Ευτυχώς για την ομάδα του Μπαρτζώκα και οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άστοχοι στο μεγαλύτερο μέρος του 2ου δεκαλέπτου. Πάντως, οι δύο ομάδες δεν σταμάτησαν να τρέχουν και να τα δίνουν όλα στο παρκέ σε αυτό το διάστημα. Με Σλούκα, Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ, Πίτερς και Μπολομποϊ ήταν στο παρκέ ο Ολυμπιακός και μετά το 21-22 δια χειρός Πουαριέ, ο Κώστας Σλούκας... έδωσε το έναυσμα για αντεπίθεση με τρίποντο (24-22). Ο ΜακΚίσικ πήρε τη σκυτάλη... για να κερδίσει γκολ φάουλ μπροστά στον θεόρατο Πουαριέ, να βάλει τη βολή και αμέσως μετά ν΄ απαντήσει στον Γιουλ (27-24) με εύστοχο δικό του λέι απ (29-24). Ο Πουαριέ είχε 2/2 βολές μετά το φάουλ του Μπλακ, ο Λαρεντζάκης απάντησε με δίποντο (31-26), για να μειώσει σε 31-28 ο Ταβάρες. Η ασίστ του Λαρεντζάκη στον Ουόκαπ έφερε τον Ολυμπιακό ξανά στο +5 (33-28), με τον τελευταίο να περνά στον πάγκο δίνοντας τη θέση του στον Παπανικολάου. Ο Πίτερς πήρε το επιθετικό φάουλ από τον Ντεκ, με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον 12.5'' για να εκδηλώσει τη δική του τελευταία κατοχή. Ο Ουόκαπ μπήκε στη θέση του Λαρεντζάκη και πέτυχε τρίποντο, για το 36-28 (σκορ α΄ μέρους) σηκώνοντας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού... από τις θέσεις τους.

Με τον Φαλ να ξαναπαίρνει τη θέση του στο «5» και να είναι πιο ουσιαστικός εν συγκρίσει με το πρώτο μέρος και τον Σάσα Βεζένκοφ ν΄ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην επίθεση (πέτυχε γρήγορα 7 πόντους), ο Ολυμπιακός ξέφυγε αρχικά με +10 (40-30). Οι Ταβάρες, Κοζέρ, Ντεκ και Μούσα μείωναν για τους «μερένγκες», αλλά οι Φαλ και Ουόκαπ διατηρούσαν την ομάδα του Πειραιά στην πρωτοπορία. Το τρίποντο του Κέιναν έφερε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +12 (52-40). Ο Πετρ Κορνελί απάντησε για το 52-42, ο Σλούκας επανέφερε το +12 (54-42), για να μειώσει σε 54-44 ο Χεζόνια, στο τέλος της 3ης περιόδου.

Σλούκας και Χεζόνια πέτυχαν τα πρώτα καλάθια των ομάδων τους και στην έναρξη της 4ης περιόδου (56-46), ενώ ο Μούσα μείωσε σε 56-48. Ακολούθησε το 4-0 από ΜακΚίσικ και Μπλακ (60-48), αλλά με επιμέρους σκορ, η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε για πρώτη φορά με +15 (65-50) από ΜακΚίσικ, Σλούκα και Βεζένκοφ. Ο Ταβάρες πέρασε στη θέση του Πουαριέ να... συμμαζέψει τα ασυμάζευτα για τη Ρεάλ στο «5», αλλά έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και ο Ματέο τον τράβηξε και πάλι στον πάγκο. Γιουλ και Γιαμπουσέλε έκαναν... ό,τι μπορούσαν, αλλά δύο λεπτά πριν τη λήξη ο Ολυμπιακός διατηρούσε προβάδισμα με +13 (69-56). Ο Τάρικ Μπλακ συνέχισε να κατεβάζει ριμπάουντ (9), ενώ οι Βεζένκοφ και Ουόκαπ διαμόρφωσαν το 73-58 (ενδιάμεσα είχε σκοράρει ο Μούσα), στα 37΄΄. Ο Μούσα με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 73-60.

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Βικλίτσκι (Τσεχία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 18 (3), Κέιναν 3 (1), Λαρεντζάκης 2, Φαλ 4, Σλούκας 11 (1), Βεζένκοφ 15, Παπανικολάου 5, Μπολομπόι 2, Πίτερς, Μπλακ 5, ΜακΚίσικ 8

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσους Ματέο): Κοζέρ 3 (1), Φερνάντεθ, Χάνγκα 2, Χεζόνια 9 (1), Ντεκ 4, Πουαριέ 4, Κορνελί 2, Ταβάρες 12, Γιουλ 6, Γιαμπουσέλε 6, Μούσα 12 (1)

