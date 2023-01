Κοινωνία

Εγνατία Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί για ώρες στην Εγνατία Οδό, όπως ενημερώνει η συμβασιούχος.

Από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Σίνδου έως τον Α/Κ Καλοχωρίου (Κ1) του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΑΘΕ) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Η διακοπή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης φωτεινής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων VMS.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής η κυκλοφορία επί του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα εκτρέπεται μέσω του Α/Κ Σίνδου προς την Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας έως τον Α/Κ Ιωνίας – Διαβατών (Κ2) της Εγνατίας Οδού όπου οι οδηγοί θα επιλέγουν τη διαδρομή τους μέσω της μόνιμης σήμανσης.

"Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών και συστήνουμε την ιδιαίτερη προσοχή τους, να ακολουθούν τις υποδείξεις της προσωρινής σήμανσης και των αρμοδίων οργάνων, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός τους με βάση τις επικρατούσες συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Εγνατίας Οδού 1077", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σουηδία: Ακροδεξιοί έκαψαν το “κοράνι” (εικόνες)

Τροχαίο: 22χρονος σκοτώθηκε στη γιορτή του

Κακοκαιρία – Ξάνθη: Ποτάμια οι δρόμοι από τη βροχή (εικόνες)