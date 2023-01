Αθλητικά

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1:Ο Ερντογάν είναι ένας βάρβαρος δικτάτορας

"Πυρά" κατά του Τούρκου Προέδρου και των υποστηρικτών εξαπέλυσε ο μπασκετμπολίστας με αφορμή την επικήρυξή του, μιλώντας στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα".



Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 για την επικήρυξή του από την κυβέρνηση Ερντογάν για 500 χιλιάδες ευρώ.

Ο Καντέρ είπε ότι όταν το έμαθε δεν μπορούσε να το πιστέψει, ενώ στην συνέχεια επικοινώνησε με το FBI, το οποίο ερευνά την υπόθεση.

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας μεταξύ άλλων τόνισε ότι αυτό που ήθελε να κάνει ήταν να ενημερώσει για αυτό που επικρατεί στην Τουρκία αλλά για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Γι αυτό η Τουρκία και Ερντογάν θέλουν να με σκοτώσουν», ανέφερε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον οποίο χαρακτήρισε «βάρβαρο δικτάτορα», ενώ είπε ότι και οι υποστηρικτές του είναι τρομοκράτες.

Παράλληλα, ο Ενές Καντέρ τόνισε ότι λαμβάνει απειλές θανάτου στα social media καθημερινά.

