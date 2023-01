Πολιτισμός

Σμαραγδής: Η ταινία “Καποδίστριας” δρομολογείται (εικόνες)

Ο λαός της Κέρκυρας αγκάλιασε το εγχείρημα για την νέα ταινία του σπουδαίου κινηματογραφιστή, που έχει την αρωγή και του Περιφερειάρχη Αττικής.

Επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ του Γιάννη Σμαραγδή και σε αυτό συνετέλεσε ο λαός της Κέρκυρας που με μια ανοιχτή αγκαλιά προτίθεται να βοηθήσει ο καθένας όπως μπορεί για να γίνει η ταινία, αφήνοντας στην άκρη αυτούς οι οποίοι καπηλεύονται το όνομα του Καποδίστρια τώρα και πάντα.

Ο Σμαραγδής βρέθηκε στην Κέρκυρα μαζί με τον Δημήτρη Μουζακίτη, Πρόεδρο της Κερκυραϊκής Ένωσης Πειραιά, θερμότατο υποστηρικτή της εθνικής σημασίας ταινίας, και έζησαν μεγάλες στιγμές ανάτασης και πίστης για την δημιουργία της ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Μάτια δακρυσμένα, χέρια απλωμένα. Η μια αγκαλιά διαδεχόταν την άλλη στο αντίκρισμα του διάσημου σκηνοθέτη στα καντούνια της Κέρκυρας. «Ήρθα για να οργανώσουμε να γίνει μια ταινία για τον μεγαλύτερο πολιτικό που γέννησε η χώρα μας, μετά τον Περικλή, τον δικό σας Ιωάννη Καποδίστρια. Μαζί με το λαό της Κέρκυρας, μαζί με το λαό της Ελλάδας θα αγωνιστούμε για να αναδείξουμε παγκοσμίως τον Κερκυραίο Ιωάννη Καποδίστρια και ποιο ήταν το όραμα του. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ταινία αυτή θα σας κάνει υπερήφανους, και μάλιστα στους δύσκολους εθνικά καιρούς που ζούμε, αφού θα είναι μια ταινία ασπίδα και ξίφος μαζί».

Στην Κέρκυρα είχε συναντήσεις με επαγγελματικούς και άλλους φορείς του νησιού, καθώς και τις εκκλησιαστικές αρχές, που ενθουσιωδώς προτίθενται να βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους για την δημιουργία αυτής της ταινίας.

Αμέσως μετά το ταξίδι στην Κέρκυρα, ο Γιάννης Σμαραγδής έδωσε μια συνέντευξη στον Γιώργο Σαχίνη στο ΚΡΗΤΗ ΤV όπου έκανε μεγάλη αίσθηση και οι αντιδράσεις των πολλών χιλιάδων που την έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα εκφράζουν εκτός των άλλων την αληθινή επιθυμία να δουν επιτέλους την ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Τα σχόλια των απλών θεατών παρακάτω δείχνουν την πραγματικά βαθιά αναμονή για την ταινία:

Πόσο σπουδαίος άνθρωπος είστε κε Σμαραγδή, εκτός από σκηνοθέτης!!!! Ανυπομονώ για τον Καποδίστρια. Του το χρωστούσαμε !!!!

"Ιωάννης Καποδίστριας - Ιωάννης Σμαραγδής".

Προσωπική μου άποψη, ο κύριος Σμαραγδής είναι Φωτεινός, διαυγής, "Ωραίος ως Έλλην".

Ο κ. Σμαραγδής βγάζει μια αλήθεια που την έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά!!..μεγάλος σκηνοθέτης!!..μα πάνω απ/ όλα Έλληνας!!..

Δύο μεγάλοι καλλιτέχνες: ο Βαγγέλης αυτός ο τεράστιος σωστά τον είπανε Όλυμπο και ο Γιάννης Σμαραγδής είναι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες

Είθε οι < Μεταφυσικού χαρακτήρα > απόψεις του Γιάννη Σμαραγδή να επιβεβαιωθούν.. Κειμήλια Ιστορίας οι ταινίες του. Αναμφίβολα, θα προστεθεί και αυτή με θέμα τον Σπουδαίο Καποδίστρια..

Συγκλονιστική η συνέντευξη του Σμαραγδή, πολύ καλή αρχή για την νέα Χρονιά. Είθε η ταινία να βγει το 2023 στους κινηματογράφους για να αφυπνιστούν οι Έλληνες και να συνεχίσει ο κ. Σμαραγδής το θεόπνευστο έργο του.

Μια όαση στην ελληνική τηλεόραση, μια συνέντευξη για το αληθινό νόημα της τέχνης και του πολιτισμού, δηλαδή την ανθρωπιά και την πνευματική εξύψωση του ανθρώπου.

Συμπαραστάτης ο Γιώργος Πατούλης

Θερμή αντιμετώπιση για την ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ είχε ο Γιάννης Σμαραγδής και από τον Περιφερειάρχη Αττικής κύριο Γιώργο Πατούλη. Στην εκδήλωση της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης όπου αποδόθηκε το νεοσύστατο κινηματογραφικό βραβείο Ελένη Σμαραγδή στον σπουδαίο σκηνοθέτη Δήμο Αβδελιώδη, ο Γιώργος Πατούλης πήρε το λόγο και με θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Γιάννη Σμαραγδή και μίλησε υποστηρικτικά για την δημιουργία της πολυαναμενόμενης ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Η γνωριμία του Περιφερειάρχη με τον σκηνοθέτη έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί οι πατριώτες ομογενείς έκαναν μια τιμητική εκδήλωση για τον τότε δήμαρχο Γιώργο Πατούλη που είναι πολύ δημοφιλής στον απόδημο Ελληνισμό, οι οποίοι τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση ως αληθινό πατριώτη. Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι απόδημοι Έλληνες που τον βλέπουν μελλοντικά να αναλαμβάνει Ανώτατη Αρχή για το καλό της χώρας. Σε αυτή την τιμητική εκδήλωση των ομογενών προσκάλεσαν και τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή που ο τότε δήμαρχος Γιώργος Πατούλης μόλις τον είδε αναφώνησε: «να ένας καλός Έλληνας». Από εκεί ξεκίνησε η σχέση των δύο αντρών και εξελίχθηκε σε φιλία.

Αφού λοιπόν συνδέουν τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη με το σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή πράγματα από το παρελθόν, τούτο σημαίνει ότι θα συνευρεθούν με πράγματα του Ελληνικού αισθήματος και στο μέλλον.

Η τότε προσφώνηση αποδείχθηκε προφητική γιατί λίγα χρόνια μετά οι Ομογενείς Έλληνες βίωσαν μια σπουδαία εμπειρία όταν προβλήθηκε στην Νέα Υόρκη η ταινία του Σμαραγδή ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, μια εμπειρία εθνικής ανάτασης και υπερηφάνειας. Η προβολή έγινε στο Museum of the Moving Image (MOMI) για την οποία έγραψε ο διευθυντής του φεστιβάλ Τζέιμς Ντεμέτρο τα εξής: «Η προβολή της ταινίας ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ήταν ένας θρίαμβος! Θα πρέπει να είστε πολύ περήφανοι. Πιστέψτε με, ήταν μια από τις καλύτερες προβολές που είχαμε ποτέ.»

Στην ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ συμμετέχουν και Αμερικάνοι συμπαραγωγοί και μέσα σ’ αυτούς και Έλληνες της Διασποράς που πιστεύουν πολύ στην ταινία και αναμένουν να κάνουν πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη όπου ήδη υπάρχει ιδιαίτερη αναμονή.

