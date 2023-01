Υγεία - Περιβάλλον

Οι ιώσεις δοκιμάζουν τις αντοχές του ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απουσία ΠΦΥ οδηγεί τους πολίτες στα Νοσοκομεία. Δύσκολοι μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος.



Η μεγάλη και ταυτόχρονη διασπορά των αναπνευστικών ιών (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV) στην κοινότητα, αναγκάζει ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων να καταφύγουν σε νοσοκομεία, κάτι που δημιουργεί τρομερή πίεση στο Σύστημα Υγείας. Εκατοντάδες πολίτες με λοίμωξη του αναπνευστικού επισκέπτονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Νοσοκομείων, προκαλώντας "έμφραγμα" στην λειτουργία των Ιδρυμάτων κυρίως της Αττικής. Ωστόσο αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αποφευχθεί αν λειτουργούσε το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Πνευμονολογίας- Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός", Γιάννης Καλομενίδης.

Η πλειονότητα όσων έρχονται στα Νοσοκομεία δεν χρειάζονται ειδική φροντίδα και μάλιστα τα στατιστικά στοιχεία του 2022 από την ναυαρχίδα των νοσοκομείων, τον "Ευαγγελισμό" έδειξαν ότι το 82% από το σύνολο όσων προσήλθαν στα ΤΕΠ δεν είχαν ανάγκη νοσοκομειακής φροντίδας. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει, τονίζει ο κ. Καλομενίδης. Πολύωρες καθυστερήσεις στα ΤΕΠ και εφημερίες που ξεκινούν με πληρότητα είναι καθημερινές εικόνες στα Νοσοκομεία της Αττικής και είναι ακόμη Ιανουάριος... Το επόμενο διάστημα με την επικράτηση υπερ-μεταδοτικών υποπαραλλαγών ( Κράκεν, Όρθρος) της μετάλλαξης "Όμικρον" το φαινόμενο θα ενταθεί, σημειώνει ο καθηγητής.

«Από μέσα Δεκεμβρίου και μετά κυρίως από τις μέρες των γιορτών και δώθε η πίεση είναι εμφανής στην γενική εφημερία η οποία πλέον έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη μερικές φορές , ενώ παρατηρείται μεγάλη δυσκολία να βρεθούν χώροι να νοσηλευθούν οι ασθενείς». Υπογραμμίζει όμως ότι η εικόνα δεν είναι ίδια με αυτή πριν από δύο χρόνια. Σήμερα νοσούν βαριά και χρειάζονται διασωλήνωση κυρίως άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Αποτελεί μεγάλη έκπληξη, σημειώνει, να δούμε ένα 60ρη κατά τα άλλα υγιή, εμβολιασμένο να νοσεί βαριά. Δίνει έμφαση στην ενισχυτική δόση με το επικαιροποιημένο εμβόλιο, υπογραμμίζοντας ότι τα δεδομένα από τις ΗΠΑ για την αποτελεσματικότητά του στην πρόληψη σοβαρής νόσου είναι πολύ καλά και εκτιμάται ότι το εμβόλιο θα προστατεύει ακόμα και από τις νέες παραλλαγές.

Η απουσία ΠΦΥ οδηγεί τους πολίτες στα Νοσοκομεία

Ο κ. Καλομενίδης εξηγεί ότι στα νοσοκομεία προσέρχεται σημαντικός αριθμός ανθρώπων που στην πράξη δεν έχουν ανάγκη νοσοκομειακής φροντίδας σημειώνοντας με έμφαση ότι είναι κάτι που το συζητάμε 20 χρόνια και αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει ένα σοβαρό δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας στο Λεκανοπέδιο στο οποίο να απευθυνθούν, όπως ένα Κέντρο Υγείας στην πόλη τους που να εφημερεύει, όπως εφημερεύουν τα ΚΥ στην περιφέρεια.

«Λόγω απουσίας εφημερίας πρωτοβάθμιας δομής ο κόσμος συνωστίζεται στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Ταλαιπωρούνται οι πολίτες, επιβαρύνεται η λειτουργία του νοσοκομείου και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει». Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το 2022 του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", τονίζει, το 82% των ανθρώπων που ζητήσανε βοήθεια στα ΤΕΠ ήταν περιπατητικοί , δηλαδή προσήλθαν μόνοι τους και «αυτοί οι άνθρωποι κανονικά σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ορθολογικά δεν θα έπρεπε να έχουν φτάσει στο νοσοκομείο. Θα έπρεπε να έχουν πάει στο Κέντρο Υγείας της περιοχής τους και οι γιατροί της πρωτοβάθμιας δομής να τους έχουν αξιολογήσει και να κρίνουν την μειοψηφία που τελικά θα χρειάζεται νοσοκομειακή φροντίδα» .

Δύσκολοι μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος

Η εμφάνιση υπερμεταδοτικών υποπαραλλαγών προκαλεί ανησυχία και θέτει τα υγειονομικά συστήματα σε επαγρύπνηση. Αναμένεται αύξηση των μολύνσεων τους επόμενους μήνες και περισσότερο κόσμο να έχει ανάγκη νοσοκομειακής φροντίδας.

Όπως φαίνεται από δεδομένα του εξωτερικού και η νέα υποπαραλλαγή "Όρθρος" της μετάλλαξης " 'Ομικρον" δεν προκαλεί βαρύτερη νόσο, επισημαίνει ο κ. Καλομενίδης. Προσθέτει ότι καμία από τις υπο-παραλλαγές που εμφάνισε η "'Ομικρον", παρότι αυτές που επικρατούν είναι πιο μεταδοτικές, δεν φάνηκε να προκαλεί βαρύτερη νόσο. Άρα από αυτή τη μεριά δεν έχουμε συναγερμό. «Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διασπορά, και τώρα έχουμε και από covid-19 αλλά και από άλλες ιώσεις. Εννοείται ότι θα δούμε στατιστικά, όλο και περισσότερο κόσμο, ανάμεσα κυρίως στον ευάλωτο πληθυσμό, να έχει ανάγκη για νοσοκομειακή φροντίδα. Όταν όλοι αυτοί χρειάζονται ταυτόχρονα και για μικρή περίοδο φροντίδα, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για το νοσοκομείο και την εξυπηρέτηση των ανθρώπων αυτών".

Είναι παρήγορο το γεγονός ότι παρατηρείται ύφεση της γρίπης, για δεύτερη συνεχή εβδομάδα και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πράγματι φέτος πιάσαμε κορυφή περίπου ένα μήνα νωρίτερα από άλλες χρονιές. Ταυτόχρονα όμως έχουμε άλλους ιούς, επιτηρούμε τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό - RSV, όπου για δεύτερη εβδομάδα η θετικότητα του παρουσιάζει αύξηση. Υπάρχουν και άλλοι που δεν τους επιτηρούμε οι οποίοι κυκλοφορούν και δεν έχουμε εικόνα, αναφέρει ο κ. Καλομενίδης. Αύξηση παρουσιάζει και ο SARSCoV-2 και η ανησυχία όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη είναι αν τα νέα πιο μεταδοτικά στελέχη (Κράκεν, Όρθρος), μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των μολύνσεων τον Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η άλλη πλευρά είναι το σύστημα υγείας και κυρίως οι άνθρωποί του, οι οποίοι ήδη είναι εξαντλημένοι εδώ και 2,5 χρόνια με την πανδημία. «Ο χειμώνας άρχισε πάρα πολύ κακά, το κλίμα είναι πάρα πολύ κακό στις εφημερίες και πραγματικά αν δεν γίνει κάτι που μπορεί να ελαφρύνει τις εφημερίες και αυτό είναι στα χέρια του υπουργείου δεν θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι καλά τον Φλεβάρη». Η πανδημία έδωσε μαθήματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και επιβάλλεται να ξαναδούμε το θέμα, «τι δημόσια περίθαλψη έχουμε στην Ελλάδα και τι θέλουμε να έχουμε», καταλήγει ο κ. Καλομενίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1:Ο Ερντογάν είναι ένας βάρβαρος δικτάτορας

Ρεύμα - ΔΕΗ: Βουτιά στις τιμές τον Φεβρουάριο

Δολοφονία στην Καλαμάτα: “Βρέθηκε” ο ένας δράστης