Μπρουκ Σιλντς: Με βίασαν στην αρχή της καριέρας μου

Στο “Pretty Baby: Brooke Shields”, ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε σε αβάν πρεμιέρ στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Σάντανς στις ΗΠΑ η Αμερικανίδα ηθοποιός Μπρουκ Σιλντς αποκαλύπτει ότι έπεσε θύμα βιασμού στην αρχή της καριέρας της στο Χόλιγουντ.

Το πρώην μοντέλο κράτησε μυστική την ταυτότητα του θύτη της, αλλά διηγήθηκε πώς συναντήθηκε με τον άνδρα αυτόν, τον οποίο γνώριζε, λίγο αφού πήρε το πτυχίο της από το πανεπιστήμιο, πιστεύοντας ότι πήγαινε σε επαγγελματική συνάντηση για να συζητήσει τη συμμετοχή της σε μια ταινία.

Ο άνδρας την πήγε στο ξενοδοχείο του, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να της καλέσει ταξί από το δωμάτιό του. Πήγε στο μπάνιο, από όπου βγήκε γυμνός και τη βίασε, δήλωσε η Σιλντς. «Βρέθηκε από πάνω μου. Ήταν σαν πάλη», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν προσπάθησε να ξεφύγει διότι φοβήθηκε ότι θα προκαλούσε τον άνδρα να ασκήσει και άλλη βία εναντίον της: «Φοβόμουν ότι θα με πνίξει ή κάτι τέτοιο». «Οπότε δεν προέβαλα πολλή αντίσταση. Δεν το έκανα. Απλώς πάγωσα εντελώς (…) Σκεφτόμουν ‘μείνε ζωντανή και φύγε’», σημείωσε η Σιλντς.

Μετά την επίθεση που δέχθηκε η ηθοποιός μίλησε με έναν φίλο της, ειδικό σε θέματα ασφαλείας, τον Γκάβιν ντε Μπέκερ, ο οποίος της είπε: «αυτό είναι βιασμός», με τη Σιλντς να του απαντά: «δεν είμαι διατεθειμένη να το πιστέψω».

Μέχρι τώρα η ηθοποιός δεν είχε μιλήσει ποτέ δημοσίως για τον βιασμό της.

Το ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα Hulu σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στον τρόπο με τον οποίο η Σιλντς παρουσιάστηκε ως σεξουαλικό είδωλο ήδη από πολύ μικρή ηλικία, μετά την εμφάνισή της στην ταινία «Η κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης» (“Pretty baby”), σε ηλικία 11 ετών.

Σε ηλικία 15 ετών πρωταγωνίστησε σε άλλες δύο ταινίες – τη «Γαλάζια Λίμνη» και το «Ατέλειωτη Αγάπη» -- στις οποίες είχε γυμνές σκηνές, ενώ συμμετείχε και σε διαφημιστική εκστρατεία για τα τζιν του Calvin Klein, με το διάσημο σλόγκαν «Τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσα σε εμένα και τα Calvin μου».

Η 57χρονη πλέον Σιλντς δήλωσε ότι «είναι μια καλή στιγμή στη ζωή μου» για να εμφανιστεί σε ντοκιμαντέρ.

