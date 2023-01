Πολιτική

Μιχαηλίδου για 12χρονη: προτιμώ να φάω εγώ την λάσπη, παρά η ανήλικη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις κατηγορίες ότι αποκάλυψε που πηγαίνει σχολείο η ανήλικη από τον Κολωνό. Τι είπε για “δεμένες κατηγορίες” σε βάρος στελεχών της “Κιβωτού του Κόσμου” και για τον “Προσωπικό Βοηθό”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο η Δόμνα Μιχαηλίδου, για τον «Προσωπικό Βοηθό», αλλά και για τον σάλο που έχει ξεσπάσει σχετικά με την 12χρονη από τον Κολωνό και στοιχεία που κατηγορείται ότι εκείνη έδωσε στην δημοσιότητα σχετικά με το που ζει και που πηγαίνει σχολείο το κορίτσι που «πρωταγωνιστεί» στην δυσώδη υπόθεση μαστροπείας και σεξουαλικών επαφών με ενήλικες έναντι πληρωμής.

Σε ότι αφορά τον θεσμό του «Προσωπικού βοηθού», η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είπε ότι για το μέτρο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά στην Αττική, έχουν κλείσει σε πρώτη φάση οι αιτήσεις από άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται για ένταξη στο μέτρο, ωστόσο συνεχίζονται κανονικά οι αιτήσεις από όσους θέλουν να απασχοληθούν ως «Προσωπικοί Βοηθοί».

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι από την Δευτέρα, ξεκινούν οι αξιολογήσεις κατ’ οίκον των πρώτων 300 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις θα γίνονται στα σπίτια των αιτούντων, από τριμελείς επιτροπές που θα αποτελούνται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και εργοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή ανάλογα με την πάθηση του αιτούντα.

Όπως εξήγησε, για πολύ δύσκολες υποθέσεις προβλέπεται η «παροχή» 3 βοηθών σε 8ώρες βάρδιες ή 1 βοηθού 24ώρης απασχόλησης που θα είναι εσώκλειστος στο σπίτι του δικαιούχου και θα πληρώνεται παραπάνω, ενώ σημείωσε ότι προβλέπεται και δεύτερος βοηθός σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να παίρνει και ρεπό ο βασικός βοηθός, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του βοηθού που έχει με κάποιον άλλον.

Επεσήμανε ότι ο «Προσωπικός Βοηθός» θα απασχολείται βάσει των αναγκών του δικαιούχου και της αναπηρίας του, αν είναι κινητική ή νοητική, λέγοντας κάποιος με αισθητηριακή αναπηρία πχ κάποιος που δεν βλέπει ή δεν ακούει ίσως χρειάζεται βοήθεια συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, καθώς εν πολλοίς εξυπηρετεί μόνος τις ανάγκες τους.

Για την 12χρονη και τις «αποκαλύψεις»

Αναφερόμενη στον σάλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με στοιχεία που φέρεται να αποκάλυψε για την 12χρονη στον Κολωνό, η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε πως προέρχονται μόνο από την αντιπολίτευση και έχουν σαφή κίνητρα και στόχους.

«Κάνω ότι μπορώ με μεγάλη υπευθυνότητα. Έχω αναλάβει να πάρω πάνω μου το πολιτικό κόστος. Δέχθηκα ερώτηση στην Βουλή από τον κ. Αρσένη για να του απαντήσω τι έχει γίνει για την στήριξη της 12χρονης και των αδελφών της. Ζήτησα από τους αρμόδιους Δήμους να μου δώσουν τις εκθέσεις τους, που κατέθεσα στην Βουλή και ενημέρωσα προφορικά για αυτές τον κ. Αρσένη», είπε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αποσαφήνισε πως «δεν έδωσα εγώ πληροφορία για το ποιοι ήταν οι δήμοι αυτοί. Την πληροφορία την έχει δώσει ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας της 12χρονης από τον Νοέμβριο».

«Είναι προεκλογική περίοδος, είναι περίοδος λάσπης και προτίμησα να δεχθώ εγώ αυτήν την λάσπη, ενώ ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας έχει πει από τις 16 Νοεμβρίου που βρίσκεται γεωγραφικά η 12χρονη και με ποιον. Προτιμώ να φάω εγώ την λάσπη, από το να φάει κι άλλη λάσπη κι άλλη δυσκολία η 12χρονη», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου.

Για την «Κιβωτό του Κόσμου»

Ερωτηθείσα για τους ελέγχους στις δομές και τα αποτελέσματα τους, η Υφυπουργός Εργασίας είπε ότι οι έλεγχοι στις δομές συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, από τις αρμόδιες Αρχές, όπως η Εισαγγελία, η ΑΑΔΕ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

«Η εισαγγελία έχει δέσει κάποιες κατηγορίες για την «Κιβωτό του Κόσμου» από όσο μαθαίνω στο επίπεδο της νομιμότητας, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος για την άλλη δομή (ενν. «Το Χαμόγελο του Παιδιού»). Παράλληλα, βγάζουμε διατάξεις ώστε να είναι χρηστή και διαφανής η διαχείριση των ποσών που δίνουν οι πολίτες για βοήθεια και στήριξη των παιδιών και επίσης να μην μπορούν στην διοίκηση των δομών να είναι η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδιά, αλλά να βρίσκονται κάποιοι ειδικοί».

