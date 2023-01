Κοινωνία

Ψευτογιατρός - Καταγγέλλων: Πήρε 35000 ευρώ, παρουσιάζοντας τα “φάρμακα” με... “χολιγουντιανή παράσταση”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την εξαπάτηση του, το “παιχνίδι” με την υγεία του. Πως περιέγραψε τον ψευτογιατρό ως άνθρωπο και τι είπε για την σύζυγο του γιατρού και τα παιδιά τους, αλλά και για τον Γερμανό συνεργό.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησαν το Σάββατο αρκετά από τα θύματα και συγγενείς θυμάτων του ψευτογιατρού που φέρεται ως υπαίτιος για τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ασθενών που εξαπάτησε, προσφέροντας τους τάχα πρωτοποριακή θεραπεία, ενώ στην ουσία θησαύριζε τροφοδοτώντας τους με ουσίες που δεν είχαν την παραμικρή σχέση ή όποια θετική συνέπεια στον οργανισμό τους.

Ασθενής με μυοπάθεια και πλούσια αθλητική δράση, μιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη αποκάλυψε ότι τον γνώρισε μέσω ενός γνωστού αθλητή.

«Αναφερόταν σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Έψαξα και υπήρχαν λίγα επιστημονικά άρθρα που να αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Όμως, πήγα σε πραγματική κλινική στην Στουτγάρδη, γνώρισα και τον Γερμανό συνεργάτη του, τον γενετιστή και αυτός μου είπε ότι θα “πειράξει” το γονίδιο που επηρεάζει την πάθηση και όλα θα φτιάξουν», εξιστόρησε το θύμα των απατεώνων.

Συνέχισε λέγοντας πως «άρχισαν να μου δίνουν κάποια σκευάσματα, υποτίθεται για την προετοιμασία της θεραπείας. Μάλιστα, τα παρουσίαζε με “ χολιγουντιανή παράσταση”, μέσα από το άζωτο, γιατί έλεγε ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί αλλιώς. Έκανα και ασκήσεις σε μηχανήματα που είχε, σύγχρονα και ακριβά τότε. Έλεγε ότι ήταν γιατρός στον Ολυμπιακό επί Ιωαννίδη και Τάρπλεϊ».

Ο ίδιος έδωσε συνολικά 35.000 ευρώ, μαζί με το ταξίδι στην Γερμανία, ενώ όπως είπε, «μετά από 3-4 μήνες άρχισα να καταλαβαίνω τι γινόταν. Έχω βρεθεί σπίτι του, έχουμε φάει μαζί, έπαιζα με τα παιδιά του. Η σύζυγος του είναι Γερμανίδα και νομίζω ότι έχει εμπλοκή στην απάτη. Όταν άρχισα να μαθαίνω αργότερα και να διαβάζω πράγματα κατάλαβα ότι ίσως είμαι θύμα του».

«Όταν είπα ότι θα τον καταγγείλω και του ζήτησα να μου δώσει τα λεφτά μου πίσω, πήρα 1000-1500 ευρώ και μετά εκείνος εξαφανίστηκε και εγώ δέχθηκα πολλά απειλητικά τηλεφωνήματα», είπε ο καταγγέλλων, ο οποίος είναι ένα από τους 15 που έχει κάνει επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.

Όπως είπε, «το 2009 έχει γίνει η εξαπάτηση μου, όμως κράτησα τα στοιχεία και είπε ότι ίσως βοηθήσουν κάποιον αργότερα. Μέχρι να συλληφθεί, προτιμώ να αποφύγω να βγω με το πρόσωπο μου», ενώ περιγράφοντας τον ως άνθρωπο, ανέφερε ότι ο ψευτογιατρός «ήταν χαρούμενος και ευχάριστος τύπος, αλλά ήταν πολύ χειριστικός».

«Πώς είναι όταν είσαι ερωτευμένος και δεν βλέπεις μπροστά σου; Εγώ ήμουν ερωτευμένος με την ζωή. Του είπα αν είναι πείραμα, να συμμετέχω στο πείραμα, αλλά να μην πληρώσω για αυτό. Μου απάντησαν και αυτός και ο Γερμανός ότι έχει πετύχει η θεραπεία και αν δεν πετύχαινε η πρώτη προσπάθεια σε μένα, θα κάναμε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη προσπάθεια. Είχαν σκοπό να μου πάρουν πολλά λεφτά», είπε ο καταγγέλλων.

Σημείωσε ότι ο ψευτογιατρός χρησιμοποιούσε τα ονόματα πολλών διάσημων λέγοντας ότι ήταν ασθενείς του, ότι του είχε δείξει και φωτογραφία του με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και εξέφρασε φόβος «ίσως έχει χρησιμοποιήσει και εμένα, λέγοντας σε ανθρώπους στην βόρεια Ελλάδα ότι με θεράπευσε».

