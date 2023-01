Κόσμος

Τουρκία: Αντιδράσεις για το κάψιμο του Κορανίου στην Σουηδία

Ο Χουλουσί Ακάρ ανακοίνωσε την ακύρωση της επίσκεψης του Σουηδού ομολόγου του. Κλήθηκε ο Σουηδός Πρέσβης στο τουρκικό ΥΠΕΞ.

Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις στην Τουρκία για το κάψιμο του κορανίου στη Σουηδία. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στη Τουρκία Άννα Ανδρέου, στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Σουηδός πρέσβης στην Άγκυρα, μετά το κάψιμο του του Κορανίου κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Στοκχόλμη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές τις οποίες επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, «η Άγκυρα καταδίκασε σφόδρα την εν λόγω προκλητική ενέργεια», αναφέροντας ότι «είναι σαφώς έγκλημα μίσους», Ανέφερε στον Σουηδό Πρέσβη ότι «αυτή η στάση της Σουηδίας είναι απαράδεκτη» και ότι «η προσβολή των ιερών αξιών δεν μπορεί να υπερασπίζεται με το πρόσχημα των "δημοκρατικών δικαιωμάτων"».

Οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι «κύκλοι που συνδέονται με το PKK ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν σήμερα διαδήλωση στο κέντρο της Στοκχόλμης και ότι η έγκριση προπαγανδιστικών δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων και υποστηρικτών τους αποτελεί σαφή παραβίαση του Τριμερούς Συμφώνου».

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν ανέφερε ότιν«η καύση του Κορανίου είναι ένα ξεκάθαρο έγκλημα μίσους που στρέφεται κατά της ανθρωπότητας. Το καταδικάζουμε σθεναρά. Το να επιτρέψουμε αυτή την ενέργεια παρόλες τις προειδοποιήσεις μας ενθαρρύνει τα εγκλήματα μίσους και την ισλαμοφοβία. Η επίθεση σε ιερές αξίες δεν είναι ελευθερία, αλλά σύγχρονη βαρβαρότητα».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας της Σουηδίας Pal Jonson στην Τουρκία στις 27 Ιανουαρίου «δεν έχει ούτε σημασία ούτε νόημα. Γι' αυτό ακυρώσαμε την επίσκεψη».

Η εφημερίδα Χουριέτ έχει τίτλο: «Νέο σκάνδαλο στη Σουηδία» και γράφει «Έκαψαν το κοράνι μπροστά από τουρκική πρεσβεία. Κλήθηκε ο Σουηδός Πρέσβης στο τουρκικό ΥΠΕΞ. Αντιδράσεις από Πρόεδρο Βουλής Μουσταφά Σεντόπ και εκπρόσωπο ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ».

