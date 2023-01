Οικονομία

Πρωτοψάλτης (ΔΥΠΑ): Εφάπαξ βοήθημα για μακροχρόνια άνεργους - Ευνοϊκά δάνεια για νέους

Τι είπε ο επικεφαλής της ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα με παροχή του μισού επιδόματος ανεργίας σε άτομα που εργάζονται, το εφάπαξ επίδομα σε μακροχρόνια άνεργους και το νέο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης

Για την μείωση της ανεργίας στο 11,4% και για την «δυσαρμονία» των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της ΔΥΠΑ μίλησε ο επικεφαλής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, λέγοντας πως δεν υπάρχει ουσιαστική αναντιστοιχία, αφού η ΔΥΠΑ μετρά τους καταγεγραμμένους και δηλωμένους στα μητρώα της άνεργους και όχι το σύνολο των άνεργων στην χώρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στις αλλαγές των πολιτικών που αφορούν την στήριξη για την ανεύρεση εργασίας, λέγοντας πως στα νέα προγράμματα προβλέπεται η επιδότηση της εργασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως υπάρχει πρόγραμμα οι ενταγμένοι στο οποίο εργάζονται και μαζί με την αμοιβή τους, ως κίνητρο και πρόσθετη στήριξη, παίρνουν και το 50% του επιδόματος ανεργίας

Αναφερόμενος στους μακροχρόνια άνεργους, κάλεσε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ να σπεύσουν να εγγραφούν, λέγοντας πως προβλέπεται να χορηγηθεί εφάπαξ βοήθημα 300 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους, δηλαδή άνεργους για πάνω από 5 χρόνια. Το εφάπαξ βοήθημα θα δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα εκείνων που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης, ήτοι σε άγαμους με εισόδημα έως 16.000 ευρώ και έγγαμους με εισόδημα έως 24.000 ευρώ, αυξανόμενου κατά 3.000 για κάθε παιδί.

Απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών και διαμαρτυρίες πως δεν έχουν πληρωθεί σεμινάρια κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει πριν από πάρα πολλούς μήνες, ο κ. Πρωτοψάλτης είπε ότι αυτοί που είχαν αναλάβει τα σεμινάρια έχουν «εξαφανιστεί» και δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ΔΥΠΑ, τονίζοντας ότι «κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να πληρώσουμε τους καταρτιζόμενους αυτούς, εκτός συστήματος».

Ο Πρόεδρος της ΔΥΠΑ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης, με δάνεια σε ζευγάρια νέων, υπενθυμίζοντας ότι αφορά δάνεια σε ζευγάρια όπου τουλάχιστον το ένα μέλος είναι έως 39 ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας, εμβαδού έως 150 τετραγωνικών μέτρων, ηλικίας άνω των 15 ετών και κόστους έως 150.000.

Σημείωσε ότι ισχύουν και πάλι εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους, που αφορούν και το περσινό, αλλά και το τρέχον εισόδημα του ζεύγους, ενώ η στήριξη συνίσταται στην επιδότηση του 75% του επιτοκίου από την ΔΥΠΑ για 30 χρόνια.

