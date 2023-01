Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις του Σαββάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανανεώσεις και εξελίξεις σε πολλά επίπεδα. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Σήμερα το βράδυ σχηματίζεται το πρώτο Νέο Φεγγάρι του 2023, στο ζώδιο του Υδροχόου, το οποίο εγκαινιάζει έναν ολοκαίνουργιο κύκλο αλλαγών, ανανεώσεων αλλά και συλλογικών, κοινωνικών, πολιτικών εξελίξεων! Σε μία νέα πορεία μπαίνουν Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου!

Κριός

Η μέρα προσφέρεται για να επικεντρωθείς δυναμικά και απόλυτα στην επίτευξη των στόχων σου! Η επιτυχία είναι μονόδρομος και έστω και αν γνωρίζεις ότι πρέπει να προβείς σε σημαντικές αλλαγές ζωής, αυτή την ημέρα τίποτα δεν θα σου σταθεί εμπόδιο, γιατί τις μεγαλύτερες αλλαγές τις έχεις κάνει ήδη μέσα σου! Το βραδάκι προσφέρεται για όμορφες στιγμές με φίλους! Στα ερωτικά σου ίσως είσαι απόλυτος, διεκδικητικός και δεν βάζεις σήμερα νερό στο κρασί σου. Άθελά σου μπορεί να πιέσεις, να ζορίσεις ή και να πληγώσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει, προσπάθησε να μην λειτουργήσεις εγωιστικά! Το βράδυ είναι ιδανικό για φλερτ , για σένα που είσαι ελεύθερος! Η επαγγελματική επιτυχία είναι προ πυλών και είναι γεγονός ότι η μέρα στρέφει όλο το ενδιαφέρον και την σκέψη σου στα φιλόδοξα σχέδιά σου! Στα οικονομικά είσαι σε στασιμότητα!

Ταύρος

Η μέρα προσφέρεται για να δώσεις λύσεις σε φλέγοντα ζητήματα σου, για να ενδυναμωθείς και να νιώσεις πιο σίγουρος μέσα σου, ανακτώντας την πίστη σου, ενώ δεν θα λείψουν και σημαντικές επικοινωνίες που θα σου προσφέρουν μία μορφή επιβεβαίωσης! Το αρνητικό νέο της ημέρας είναι ότι δεν αφήνεις πολλά περιθώρια για ψυχαγωγία! Στα αισθηματικά σου σήμερα μπορείς να κάνεις κάποιες σημαντικές συζητήσεις για ζητήματα που σε πείραξαν και σου άλλαξαν τις διαθέσεις σου! Μην κρατάς πράγματα μέσα σου, πες αυτά που αισθάνεσαι, χωρίς όμως να έχεις την απαίτηση άμεσα και γρήγορα να δεις αλλαγή από το άτομο που σε ενδιαφέρει! Στα επαγγελματικά σου πεισμώνεις και δεν το βάζεις κάτω, το μυαλό σου είναι δοσμένο σε τρόπους που θα μπορέσεις να κερδίσεις την δουλειά των ονείρων σου ή να δεις την άνοδο που περιμένεις και όλα θα πάνε καλά, αρκεί μεθοδικά και οργανωμένα να ακολουθήσεις ένα πλάνο δράσης! Στα οικονομικά η μέρα είναι ουδέτερη εξελίξεων!

Δίδυμος

Η μέρα προσφέρεται για να δώσεις λύσεις σε θέματα οικονομικά, για να τακτοποιήσεις χρεωστικά υπόλοιπα αλλά και για να επικεντρωθείς περισσότερο στις ψυχικές σου ανάγκες. Θα νιώσεις ότι αναβλύζουν από μέσα σου αρκετές φοβίες και ανασφάλειες, ή θα σκέφτεσαι ότι δεν θέλεις να την ξαναπατήσεις όπως έγινε στο παρελθόν … αυτό θα σε κρατάει λίγο πίσω! Το βραδάκι η Σελήνη από τον Υδροχόο σου βελτιώνει την διάθεση και έχει τις προτάσεις σου για ένα όμορφο Σαββατόβραδο! Μην αφήνεις τα ερωτικά απωθημένα του χτες, να σου στερούν την χαρά του σήμερα. Η Αφροδίτη από τον Υδροχόο εξακολουθεί να σου δίνει ευκαιρίες για να ανανεώσεις την αισθηματική σου ζωή, όμως στην πορεία της ημέρας είναι πολύ πιθανό να βγουν στην επιφάνεια ζήλειες, ή και συμπεριφορές κάπως πιο απόλυτες! Ότι έγινε, έγινε …αυτό πρέπει να πεις στα επαγγελματικά σου και να ενεργοποιηθείς άμεσα, δίχως καθυστερήσεις! Οι δυναμικές πρωτοβουλίες σου θα σε βοηθήσουν να σηκώσεις κεφάλι και στα οικονομικά και στα εργασιακά!

Καρκίνος

Είσαι επικεντρωμένος στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου! Έχεις παράπονα και πικρία από στάσεις και συμπεριφορές ανθρώπων, νιώθεις ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο και ότι κάποιο άτομο μόνιμα προσπαθεί να σε χειρίζεται και να γίνεται το δικό του! Προσπάθησε να μην θλίβεσαι και βάλε κάποιες αποστάσεις ασφαλείας από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις καλές σου προθέσεις ή ακόμα και τα συναισθήματά σου! Η μέρα είναι κάπως δύστροπη στα αισθηματικά σου, είτε γιατί είσαι προσκολλημένος σε μία ερωτική ιστορία του παρελθόντος η οποία συνεχίζει να σε πληγώνει, είτε επειδή η σχέση σου με τον σύντροφο περνάει σήμερα κάποια δοκιμασία. Προσπάθησε να μην δραματοποιείς τα συναισθήματά σου! Αρκετά καχύποπτος και επιφυλακτικός είσαι στα επαγγελματικά σου, γιατί βιώνεις αρκετό ανταγωνισμό και όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι! Στα οικονομικά σου υπάρχουν προκλήσεις αλλά δίνονται και λύσεις!

Λέων

Είσαι μέσα στο στρες για θέματα εργασίας. Οι πλάτες σου είναι αρκετά φορτωμένες από ευθύνες, υποχρεώσεις, δεν σου μένει πολύς χρόνος για ξεκούραση και ανεμελιά και αυτό σε φθείρει σημαντικά. Καλό είναι να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο για ξεκούραση αλλά και για δραστηριότητες που σου γεμίζουν τις μπαταρίες. Από το βραδάκι θα έχεις την παρότρυνση φίλων για πιο ωραίες στιγμές! Δεν αφήνεις και πολλά περιθώρια για τα αισθηματικά σου, δεν αφιερώνεις πολύ χρόνο, είτε προσπαθείς να δεις τα πράγματα πολύ λογικά, με αποτέλεσμα να μπλέκεις στο στάδιο της υπερανάλυσης που σε κάνει να χάνεις την μαγεία του έρωτα. Οι βραδινές ώρες προσφέρονται για ένα πιο ανάλαφρο ερωτικό τετ-α-τετ! Ο επιμένων νικά και αυτό το ξέρεις … Στην εργασία σου είσαι ενδυναμωμένος και τίποτα δεν μπορεί να σου σταθεί εμπόδιο , άσχετα αν κουράζεσαι ή τα βλέπεις όλα μαύρα! Στα οικονομικά έχεις τις απολαβές σου!

Παρθένος

Η μέρα προσφέρεται για δυνατές συγκινήσεις αλλά και για πολύ πικάντικες εξελίξεις στα ερωτικά σου! Έχεις την ευκαιρία να περάσεις καλά, να διασκεδάσεις, να νιώσεις ότι διώχνεις πίσω σου πικρές στιγμές και αφοσιώνεσαι πλήρως στην προσωπική σου ικανοποίηση! Ευχάριστος χρόνος με τον ερωτικό σύντροφο, τα παιδιά αλλά και δραστηριότητες ψυχαγωγίας θα σε τονώσουν σημαντικά! Η απόλυτα ερωτική ημέρα για σένα αγαπητέ μου Παρθένε, όπου θα νιώσεις ότι ένας έρωτας αναγεννιέται μέσα από τις στάχτες του και σου προσφέρει αυτό που έχεις περισσότερο ανάγκη! Αυτό το Σάββατο αφήνεις για λίγο στην άκρη τις ανησυχίες για τα εργασιακά σου και βλέπεις με περισσότερη αισιοδοξία και δημιουργικότητα όλα όσα εξελίσσονται! Στον οικονομικό τομέα έχεις την άνεση να μπορείς να κάνεις τα … γούστα σου!

Ζυγός

Η διάθεση σου είναι κάπως βαριά. Έχεις την ανάγκη να βυθιστείς λίγο στο μέσα σου, να αφουγκραστείς τα συναισθήματά σου, να βγάλεις από μέσα σου κάθε τι αρνητικό που σου έχει σταθεί σαν βραχνάς. Ζητήματα που αφορούν την προσωπική ζωή, το σπίτι ή και την οικογένεια, σου προκαλούν αυτή την ημέρα έναν μεγάλο προβληματισμό. Το βραδάκι με την Σελήνη να περνά στον Υδροχόο τονώνεται η ψυχολογία σου και … το ρίχνεις έξω! Στο ξεκίνημα της ημέρας τα βλέπεις όλα μαύρα στα αισθηματικά σου και είσαι σε μία εμπόλεμη διάθεση να τα πεις έξω από τα δόντια! Συγκρατήσου … η ερωτική ατμόσφαιρα θα αλλάξει το βραδάκι και θα περάσεις καλά! Ακόμα και αν δεν έχεις σχέση, το τέλος της ημέρας προσφέρεται για έξοδο, ψυχαγωγία και … φλερτ! «Τι θα κάνω με τα επαγγελματικά και το μέλλον μου» αυτή την ερώτηση κάνεις στον εαυτό σου από το ξεκίνημα της ημέρας και αναβλύζουν μέσα σου φόβοι και ανασφάλειες. Συγκρατήσου γιατί το διάστημα είναι εντέλει ευεργετικό για νέες συνεργασίες! Στα οικονομικά σου ζορίζεσαι αλλά τα καταφέρνεις!

Σκορπιός

Βυθίζεσαι σε σκέψεις και κάνεις συζητήσεις για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που σε προβληματίζουν! Η οξύνοια και η ετοιμότητά σου, θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς ακόμα και το πιο δύσκολο πρόβλημα σήμερα! Κάποιες επικοινωνίες που θα έχεις θα χαρακτηριστούν σημαντικές γιατί θα σου δοθούν κάποιες πληροφορίες που αγνοούσες αλλά είναι σημαντικές! Προσπάθησε ωστόσο κατά την διάρκεια της ημέρας να αποφύγεις τα πικρόχολα σχόλια στις συζητήσεις σου! Προσπαθείς να επιβάλεις τα θέλω σου σήμερα στα αισθηματικά και θα γίνεις αρκετά απόλυτος και κυριαρχικός στο ταίρι σου, είτε η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να σε οδηγήσει και σε γκρίνιες! Αν είσαι ελεύθερος, προσπάθησε αυτή την ημέρα να μην τα βλέπεις όλα αρνητικά! Η μέρα είναι κατάλληλη για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον και την πορεία των επαγγελματικών σου! Στα οικονομικά αρχίζεις και τονώνεσαι!

Τοξότης

Τα θέλεις όλα δικά σου και δεν αρκείσαι σε αυτά που ήδη έχεις! Το μυαλό σου είναι περισσότερο επικεντρωμένο στα οικονομικά και αναζητάς λύσεις που θα σε βοηθήσουν να ανελιχθείς και να ανεξαρτητοποιηθείς! Δείξε προσοχή αυτή την ημέρα γιατί κάποιος μπορεί να σου πει κάποιο ψέμα με σκοπό να επωφεληθεί από εσένα! Το βραδάκι προσφέρεται για ευχάριστες συναντήσεις και επικοινωνίες! Στις σχέσεις δεν μετράμε το τί δώσαμε ή το τί λάβαμε και αυτό ακριβώς θα πρέπει και εσύ σήμερα να αποφύγεις! Μην γίνεσαι υπερβολικός στα θέλω σου, οι απαιτήσεις σου μπορεί να σου στερήσουν μία όμορφη μέρα στα ερωτικά! Στα επαγγελματικά καλό είναι να αποφύγεις τις κόντρες και τις αντιδικίες. Στα οικονομικά παρόλο που είσαι ανήσυχος και ανασφαλής, η μέρα είναι άκρως ικανοποιητική και βοηθητική για να εισπράξεις!

Αιγόκερως

Επικεντρώνεσαι στο να πραγματοποιήσεις ριζικές, μεταμορφωτικές αλλαγές ζωής! Μαθαίνεις από τα λάθη του χτες, ενδυναμώνεσαι και επιμένεις να πετύχεις τους φιλόδοξους στόχους σου! Πλέον είσαι πιο δυνατός για να αντιμετωπίσεις κάθε συνθήκη και η πορεία της ημέρας σου προσφέρει την δικαίωση και την ανταμοιβή! Προσπάθησε μόνο, να μην είσαι τόσο απόλυτος στον τρόπο έκφρασης και στην συμπεριφορά σου! Τα θέλεις όλα ή τίποτα αυτή την ημέρα αγαπητέ μου Αιγόκερε στα αισθηματικά σου. Το πάθος είναι κυρίαρχο, όμως άθελά σου μπορεί να γίνεις αρκετά πιεστικός, επίμονος και ασυγκράτητος για να πάρεις αυτό που θέλεις την στιγμή που το θέλεις … συμμαζέψου! Στα επαγγελματικά σου είσαι δυνατός και απόλυτα κυρίαρχος, στην πορεία της ημέρας λαμβάνεις ανταμοιβή και δικαίωση στις προσπάθειές σου!

Υδροχόος

Έχεις τις κλειστές σου, έχεις την επιθυμία να μείνεις λίγο μόνος σου, να τα βρεις περισσότερο με το μέσα σου, να κάνεις πράγματα για να τονώσουν την ψυχολογία σου! Είναι γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει πολλά στην ζωή σου το τελευταίο διάστημα και εσύ τώρα έχεις την ανάγκη να κλείσεις κύκλους προκειμένου στην συνέχεια να γυρίσεις μία νέα σελίδα! Στο τέλος της ημέρας το πέρασμα της Σελήνης στο ζώδιο σου, σε βοηθά να ανέβεις ψυχολογικά, ενώ και η αισθηματική σου ζωή μπαίνει για τα καλά στο προσκήνιο! Η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στο δικό σου ζώδιο και σου προσφέρει απλόχερα τις ευεργεσίες της για να περάσεις καλά, αλλά και για να μαγνητίσεις κοντά σου αυτό που θέλεις πολύ! Σημαντικό λοιπόν είναι, να μην βυθίζεσαι σε εσωτερικούς φόβους και προσωπικές ανασφάλειες! Στα επαγγελματικά σου λύνονται προβλήματα, διαφωνίες, και κοιτάζεις πώς θα κάνεις τα βήματα για να προχωρήσεις σε νέα σχέδια! Στα οικονομικά υπάρχει από σήμερα η ελπίδα ότι θα δεχθείς μεγάλη τόνωση!

Ιχθύες

Είσαι πλήρως δοσμένος στα μεγάλα όνειρα και σχέδια που κάνεις για την ζωή και το μέλλον σου! Η μέρα έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα, συναντάς φίλους, δικτυώνεσαι, έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους! Αυτό μόνο που θέλω να μου προσέξεις, είναι σε ποιους ανθρώπους ανοίγεσαι και λες τα μυστικά σου, για το λόγο ότι ειδικά αυτή την ημέρα μπορεί να συναντήσεις άτομα που δεν έχουν και τόσο καλές προθέσεις απέναντί σου! Παρέμεινε μακριά από άτομα ζηλόφθονα ή και ανταγωνιστικά! Μία μεγάλη ερωτική ικανοποίηση θα λάβεις σήμερα που θα σου δώσει την πίστη και την ελπίδα ότι τα αισθηματικά σου θα μπουν σε μία πολύ καλύτερη πορεία! Μείνε μακριά από σκανδαλώδεις, μυστικές σχέσεις! Στα επαγγελματικά σου, δέχεσαι υποστήριξη, βοήθεια αλλά και … πόλεμο! Ειδικά σήμερα στην εργασία επικρατούν τα δύο άκρα και ξέρεις γιατί; Έχεις καλές προοπτικές και κάποιοι ζηλεύουν ή και ανταγωνίζονται την θέση σου! Στα οικονομικά είσαι σε καλό ανοδικό στάδιο!

Πηγή: oroskopos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παγασητικός - Λύκος στην θάλασσα: ο ψαράς που τον κατέγραψε μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μιχαηλίδου για 12χρονη: προτιμώ να φάω εγώ την λάσπη, παρά η ανήλικη

Πρωτοψάλτης (ΔΥΠΑ): Εφάπαξ βοήθημα για μακροχρόνια άνεργους - Ευνοϊκά δάνεια για νέους