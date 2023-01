Κοινωνία

Απάτες σε βάρος ηλικιωμένων από 57χρονο με “χίλια πρόσωπα” (εικόνες)

Πως κατάφερνε να τρυπώνει στα σπίτια των θυμάτων του, με διαφορετική κάθε φορά “ταυτότητα” και δικαιολογία. Πόσο μεγάλη ήταν η λεία του.

Ένας 57χρονος Έλληνας συνελήφθη από αστυνομικούς, κατηγορούμενος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο άνδρας εμφανιζόταν με διαφορετική κάθε φορά ιδιότητα και κατάφερνε να μπει στα σπίτια των ανυποψίαστων θυμάτων του. Φεύγοντας έπαιρνε μαζί του λεφτά και κοσμήματα.

Ο 57χρονος εμφανιζόταν, κατά περίπτωση, ως λογιστής, τεχνικός μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συντηρητής συστημάτων φυσικού αερίου ή πρόσωπο που τακτοποιούσε θέματα κτηματολογίου και πολεοδομίας

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 19-1-2023, στα Καμίνια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, 57χρονος ημεδαπός, για απάτες κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Έπειτα από έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, επετεύχθη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του 57χρονου στην περιοχή των Καμινίων.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης του, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, ο 57χρονος προσποιούμενος, κατά περίπτωση, τον λογιστή, τον τεχνικό μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τον συντηρητή συστημάτων φυσικού αερίου, πρόσωπο που τακτοποιούσε θέματα κτηματολογίου και πολεοδομίας, εισερχόταν στις οικίες ηλικιωμένων προσώπων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Μετά από έρευνα στην οικία του στην περιοχή των Καμινίων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφή, για τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την κατοχή τους και το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν, συνολικά, 11 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων διαπραχθείσες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την εξιχνίαση και άλλων αξιόποινων πράξεων συνεχίζεται».

