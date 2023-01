Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Γιατί έχει δει μόνο δυο φορές την κόρη της;

Τι αναφέρει η βελγική εφημερίδα «La Libre». Τι δήλωσε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή Αντρέ Ριζόπουλος.



«Qatargate: Γιατί η Εύα Καϊλή έχει δει μόνο δύο φορές το παιδί της από τη σύλληψή της» είναι ο τίτλος της βελγικής εφημερίδας «La Libre», η οποία σημειώνει ότι εφόσον η Ελληνίδα ευρωβουλευτής βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση, θα μπορούσε να δέχεται επισκέψεις καθημερινά συμπεριλαμβανομένου του παιδιού της. Ωστόσο, προσθέτει το άρθρο, αυτό δεν ισχύει.

«Στις 19 Ιανουαρίου, η αίθουσα του προδικαστικού συμβουλίου των Βρυξελλών παρέτεινε την προσωρινή κράτηση της Εύας Καϊλή» αναφέρει το δημοσίευμα. Συμπληρώνει ότι από τις 9 Δεκεμβρίου βρίσκεται στη φυλακή του Χάαρεν, το οποίο είναι «ένα νέο σωφρονιστικό κατάστημα».

« Όμως οι δικηγόροι της, Αντρέ Ριζόπουλος και Μιχάλης Δημητρακόπουλος, καταγγέλλουν τις «μεσαιωνικές» συνθήκες κράτησης. Προσθέτουν ότι στην Εύα Καϊλή έχει επιτραπεί μόνο δύο φορές να δει την σχεδόν δύο ετών κόρη της από όταν συνελήφθη» υπογραμμίζει η «Libre».

Όπως εξηγεί η εφημερίδα, «οι επισκέψεις στις φυλακές διέπονται από μια σειρά πολύ συγκεκριμένων κανόνων. Έτσι, οι κατηγορούμενοι (δηλαδή άτομα που δεν έχουν ακόμη κριθεί) μπορούν να δέχονται επισκέπτες καθημερινά. Οι κατάδικοι (δηλαδή άτομα των οποίων η δίκη έχει ήδη πραγματοποιηθεί) μπορούν να δέχονται επισκέπτες τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτές οι επισκέψεις οργανώνονται πάντα σε τρεις διαφορετικές ημέρες, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ενός απογεύματος Τετάρτης, γεγονός που διευκολύνει την επίσκεψη των παιδιών».

Προσθέτει ότι εφόσον η Εύα Καϊλή βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση, θα πρέπει να επωφελείται από τις καθημερινές επισκέψεις. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της, κ. Ριζόπουλος, «αποφασίστηκε να δοθεί στην πελάτισσά μου καθεστώς σαν να είναι σε κατάσταση που εκτίει ποινή». Προσθέτει ότι η πελάτισσά του δικαιούται δύο επισκέψεις το μήνα στο πλαίσιο των «οικογενειακών επισκέψεων» (ιδιωτική επίσκεψη που επιτρέπει να δει τον/τη σύζυγό ή το παιδί σε πιο οικείο περιβάλλον).

«Η πελάτισσά μου δεν είδε το παιδί της τον Δεκέμβριο, την είδε δύο φορές το ίδιο Σαββατοκύριακο τον Ιανουάριο και δεν θα υπάρξει νέα επίσκεψη μέχρι τον Φεβρουάριο» προσθέτει ο Αντρέ Ριζόπουλος σύμφωνα με την εφημερίδα «La Libre» κάνοντας λόγο για κάτι «ακατανόητο».

«Ποιος αποφάσισε αυτή το ειδικό καθεστώς; Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δόθηκε ένα χαρτί στη φυλακή που έλεγε ότι μια επίσκεψη, αυτό το Σαββατοκύριακο, υπό συνθήκες οικογενειακής επίσκεψης, είναι όχι. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Φεβρουάριο», αναφέρει.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι σε επαφή που είχε με τη διοίκηση της φυλακής επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση να συζητηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση κρατουμένης, αλλά εξηγεί ότι οι γενικοί κανόνες στο Χάαρεν είναι οι εξής: «Κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα να έχει μια επίσκεψη (κλασική επίσκεψη) και υπάρχει και το δικαίωμα οικογενειακής επίσκεψης δύο φορές το μήνα. Στο Χάαρεν, οι οικογενειακές επισκέψεις διαρκούν τρεις ώρες κάθε φορά».

«Η Εύα Καϊλή έχει λοιπόν την ευκαιρία να βλέπει καθημερινά την κόρη της, αλλά στο πλαίσιο μιας κλασικής επίσκεψης» σημειώνει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι «φαίνεται όμως ότι η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει πραγματικά να βλέπει το παιδί της σε ένα πιο οικείο περιβάλλον κάθε μέρα, κάτι που δεν επιτρέπεται».

Η εφημερίδα απευθύνθηκε στον Μαρκ Πρεμόν καθηγητή ποινικής δικονομίας στο ULB ζητώντας απάντηση σχετικά με το αν υπάρχει προσβολή των δικαιωμάτων του παιδιού, ο οποίος αναφέρει ότι «όλα εξαρτώνται από το τι εννοείται με τον όρο προσβολή. Όταν ένα παιδί χωρίζεται προσωρινά από τους γονείς του, πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διατηρείται η επαφή με τους γονείς. Αλλά αυτή η επαφή μπορεί να μην είναι καθημερινή».

Ο καθηγητής διευκρινίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ο ανακριτής παρεμβαίνει για να απαγορεύσει ορισμένες επισκέψεις. «Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα εάν ο ανακριτής έχει υποψίες ότι ένας φίλος που επιθυμεί να επισκεφθεί (κάποιον στη φυλακή) θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι συνεργός. Αλλά είναι προφανές ότι τα παιδιά δεν θα είναι ύποπτα για τίποτα» συμπληρώνει.

Όσο για το ενδεχόμενο η Εύα Καϊλή να έχει μαζί το παιδί της κατά τη διάρκεια της κράτησής της, ο Μαρκ Πρεμόν αναφέρει ότι αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο: «Υπάρχουν γυναίκες που γεννούν στη φυλακή και το βρέφος μένει με τη μητέρα του, αλλά υπάρχει ένα όριο ηλικίας για να μην μένουν τα παιδιά εκεί επ' αόριστον».

Tην ίδια ώρα, η φλαμανδόφωνη εφημερίδα «Het Nieuwsblad» σε άρθρο με τίτλο «ο πολυτελής χώρος για ξένους πελάτες των φυλακών» αναφέρει ότι η φυλακή του Χάαρεν, που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο, είχε ως στόχο να ξεχαστούν «οι μεσαιωνικές Φορέ και Σεν-Ζιλ».

Σημειώνει ότι το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα είναι το μεγαλύτερο της χώρας και είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές. Εξηγεί ότι υπάρχει ένας χώρος κράτησης για άνδρες υπόπτους, μια φυλακή για άνδρες, ένα κλειστό ίδρυμα για γυναίκες, ένα ανοιχτό ίδρυμα για γυναίκες, μια μονάδα παρατήρησης, μια ψυχιατρική πτέρυγα και ένα ιατρικό κέντρο.

«Και όμως η φυλακή Χάαρεν αποδεικνύει την πλήρη χρεοκοπία του βελγικού σωφρονιστικού συστήματος. Έξι μήνες μετά το άνοιγμα του συγκροτήματος, το Χάαρεν έχει κυρίως Ολλανδούς εγκληματίες και διεφθαρμένους ευρωβουλευτές όπως η Εύα Καϊλή. Τα ολλανδικά δικαστήρια αρνούνται συστηματικά να παραδώσουν υπηκόους στη χώρα μας, επειδή οι συνθήκες διαβίωσης στις βελγικές φυλακές παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λόγω του συνωστισμού σε φυλακές όπως η Μπεγινεστράατ (Αμβέρσα), τα κελιά είναι γεμάτα με κρατούμενους που πρέπει να κοιμούνται στο πάτωμα, οι οποίοι πρέπει να φάνε ενώ ο συγκρατούμενός τους κάνει την ανάγκη του ή αυνανίζεται λίγα μέτρα μακριά» γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Προσθέτει ότι «η κυβέρνηση μιας πολιτισμένης χώρας θα είχε κάνει κάτι για αυτές τις εξευτελιστικές συνθήκες εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι Βέλγοι πολιτικοί αφήνουν αυτά τα προβλήματα να σαπίσουν εδώ και δεκαετίες. Ακόμη και τώρα που οι Ολλανδοί απειλούν να σταματήσουν να στέλνουν υπηκόους στο Βέλγιο, η κυβέρνηση δεν λαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα. Όχι, η κυβέρνησή μας παρέχει στους Ολλανδούς εγκληματίες προνομιακή μεταχείριση. Οι Ολλανδοί έχουν την εγγύηση ότι θα μπουν σε ένα φρέσκο κελί, με ένα καθαρό κρεβάτι και μια κλειστή τουαλέτα. Έτσι (οδηγούνται) στο Χάαρεν».

Tέλος, η εφημερίδα αναφέρει, ότι «αυτοί που παίρνουν επίσης μια θέση στη νέα πολυτελή φυλακή για ξένους πελάτες φυλακών είναι οι διεφθαρμένοι ευρωβουλευτές που θεώρησαν ότι οι μισθοί πείνας των 10.000 ευρώ το μήνα θα έπρεπε να συμπληρώνονται με δωροδοκίες από το Κατάρ. Φανταστείτε να έρθουν οι Ιταλοί ή οι Έλληνες να δουν πώς πάνε τα πράγματα στις φυλακές μας;».

