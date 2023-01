Οικονομία

Τιμολόγια ρεύματος - Φεβρουάριος: οι τιμές των παρόχων

Σημαντικά μειωμένα ειναι τα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο πυο ανακοίνωσαν οι προμηθευτές . Δείτε αναλυτικά τις τιμές ανά πάροχο.

Σημαντικά μειωμένες χρεώσεις για τα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν τον Φεβρουάριο ανακοίνωσαν η ΔΕΗ και οι λοιποί προμηθευτές, σε σχέση με τα ισχύοντα τιμολόγια του Ιανουαρίου.

Όπως είναι γνωστό, η τελική τιμή καταναλωτή εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης στην κατανάλωση ρεύματος που ανακοινώνει κάθε μήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιδότηση διαμορφώνεται σε επίπεδο που διασφαλίζει ότι η τελική τιμή της ΔΕΗ, που είναι το σημείο αναφοράς καθώς είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής, θα διατηρείται στο επίπεδο των 15-16 σεντς ανά κιλοβατώρα. Συνεπώς η μείωση της αρχικής τιμής από τους προμηθευτές σημαίνει ότι, εφόσον ο στόχος για την τελική τιμή παραμένει ίδιος, θα είναι αντίστοιχα μειωμένο τον επόμενο μήνα το κονδύλι της επιδότησης που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Το τιμολόγιο της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ είναι μειωμένο κατά 57-64 % σε σχέση με τον Ιανουάριο και διαμορφώνεται κάτω από τα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Φεβρουάριο αρχική τιμή 0,199 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα από 0,489 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο και 0,380 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Δεκέμβριο.

Αυτό σημαίνει ότι η μείωση της τιμής συγκριτικά με τον Ιανουάριο είναι της τάξης του 59,3%.

Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, η αρχική τιμή του Φεβρουαρίου διαμορφώνεται στα 0,211 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,501 ευρώ τον Ιανουάριο και 0,392 τον Δεκέμβριο.

Η νυχτερινή χρέωση είναι 0,158 ευρώ η κιλοβατώρα, έναντι 0,448 τον Ιανουάριο.

Τα βασικά τιμολόγια που γνωστοποιήθηκαν ως τώρα από τους λοιπούς προμηθευτές ρεύματος, είναι:

Protergia: 24,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (18,8 με έκπτωση συνέπειας) από 48 και 42 σεντς ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο αντίστοιχα.

Ήρων: 24,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 43 τον Ιανουάριο)

24,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 43 τον Ιανουάριο) Elpedison: 19,5 σεντς ανά κιλοβατώρα ημερήσια κατανάλωση και 18,83 το νυχτερινό (από 45 και 44,33 αντίστοιχα).

19,5 σεντς ανά κιλοβατώρα ημερήσια κατανάλωση και 18,83 το νυχτερινό (από 45 και 44,33 αντίστοιχα). Watt&Volt: 24,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 45,9)

24,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 45,9) ZeniΘ: για κατανάλωση έως 270 κιλοβατώρες, 19,49 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 46,5). Η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται με 20,49 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 47,5).

για κατανάλωση έως 270 κιλοβατώρες, 19,49 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 46,5). Η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται με 20,49 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 47,5). Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: 25,1 σεντς ανά κιλοβατώρα (18,8 με έκπτωση συνέπειας) από 47,7 (35,8 με έκπτωση)

Τα μειωμένα τιμολόγια αποδίδονται στην σημαντική πτώση των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου κυμαίνεται στα 195 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο, έπεσε ακόμη και στα 58 ευρώ (ενδοημερήσια καταγράφηκαν ακόμη και μηδενικές τιμές). Συγκριτικά το καλοκαίρι του 2022 η τιμή στην ενδοημερήσια αγορά είχε φθάσει κοντά στα 700 ευρώ και ενδοημερήσια στα 936 ευρώ ανά μεγαβατώρα).

Οι εξελίξεις αντικατροπτρίζουν την μειωμένη ως τώρα ζήτηση ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά λόγω του ήπιου χειμώνα, την εξασφάλιση επάρκειας φυσικού αερίου και την πτώση των τιμών του αερίου στο ολλανδικό χρηματιστήριο κάτω και από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

