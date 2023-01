Κοινωνία

Πατρίδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Που και πως συνέβη η τραγωδία, με θύμα τον οδηγό της μηχανής.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2023 έξω από την Βέροια, με θύμα έναν 63χρονο αναβάτη μηχανής.

Συγκεκριμένα, το απογευμα της Παρασεκυής, ο 63χρονος άνδρας, κάτοικος Βέροιας, εκινείτο με την μηχανή του στον επαρχιακό δρόμο Βέροιας - Νάουσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ύψος της Πατρίδας, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωμάτινο έρεισμα.

Ο 63χρονος σύρθηκε για κάποια μέτρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο με διασώστες του ΕΚΑΒ που τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου δυστυχώς όμως ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματα του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

