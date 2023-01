Κοινωνία

Δικάζονται άνδρες που “πολιορκούσαν” ερωτικά 12χρονη και 13χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι δύο μεσήλικες, μέσω των social media, προσέγγισαν με χυδαία μηνύματα και βίντεο τα δύο ανήλικα. Η παρακολούθηση, το κόκκινο κολάν και το ραντεβού για σεξ που… έληξε “άδοξα”.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει την 7η Φεβρουαρίου 2023 υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 42χρονο ημεδαπό, που κρίθηκε πρωτοδίκως ένοχος με ελαφρυντικό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος ειδικότερα για το ό,τι την 12η Νοεμβρίου 2017, με πρόθεση, κάνοντας χρήση του διαδικτύου και της εφαρμογής «messenger», μέσω του χώρου κοινωνικής δικτύωσης «facebook» και κάνοντας χρήση λογαριασμού σε στοιχεία άλλου ατόμου, που ο ίδιος διατηρεί, απέστειλε σε μια 12χρονη τα εξής μηνύματα:

«…Σε βλέπω συχνά στο δρόμο που περνάς και με ερεθίζεις πολύ»,

«θέλω πολύ να στο …» και

και «θα ήθελα πολύ να βρεθούμε οι δυο μας».

Επιπλέον φέρεται να πραγματοποίησε βιντεοκλήση με την ίδια ή να της κοινοποίησε ένα βίντεο στο οποίο έδειχνε σε απευθείας μετάδοση τα γεννητικά του όργανα σε στύση, ενώ παράλληλα αυνανιζόταν, ήτοι με χειρονομίες και προτάσεις προσέβαλε την τιμή της ανήλικης στο πεδίο της γενετήσιας ζωής της. Επιπλέον κρίθηκε ένοχος για το ό,τι την 20ή Δεκεμβρίου 2017, με πρόθεση, κάνοντας χρήση της ίδιας εφαρμογής απέστειλε στην ανήλικη μηνύματα με εξαιρετικά πρόστυχο περιεχόμενο.





H ανήλικη μάλιστα σε κατάθεσή της τόνισε ότι αισθάνθηκε με τους γονείς της αηδία και αποτροπιασμό κι ότι ενώ του έγραψε να μην της ξαναστείλει μήνυμα αυτός συνέχισε να το κάνει αλλά και να της κάνει κλήσεις στο messenger, δίχως να του απαντά. «με τρελαίνεις με αυτό το κόκκινο κολάν» όταν η ίδια την 20ή Δεκεμβρίου 2017 φορούσε κόκκινο κολάν χωρίς όμως να ανεβάσει φωτογραφίες στο facebook ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως στο INSTAGRAM ή στο Snapchat όπου διατηρoύσε λογαριασμούς. Μάλιστα της είχε στείλει μήνυματαν η ίδια την 20ή Δεκεμβρίου 2017 φορούσε κόκκινο κολάν χωρίς όμως να ανεβάσει φωτογραφίες στο facebook ή σε οποιοδήποτε άλλο, όπως στο INSTAGRAM ή στο Snapchat όπου διατηρoύσε λογαριασμούς.





Σημειώνεται ότι πρόθεση της οικογένειας της φερόμενης ως θύματος ήταν η υπόθεση να «κλείσει» καθώς διαπιστώθηκε μετά την καταγγελία και την παρέμβαση των αρχών ότι ήταν συγγενής. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι γνώριζε την ηλικία του θύματος και ότι ήταν η συγγενής του κι ότι αρχικά είχε ανεβάσει στο προφίλ της ότι είχε γεννηθεί το 1996 και στην πορεία το άλλαξε. Επιπλέον, κατέθεσε ότι παρενέβη στις συνομιλίες τους ο πατέρας της ανήλικης για να τον σταματήσει, αλλά δεν πτοήθηκε και το έκανε γιατί πίστεψε ότι επρόκειτο για ψέμα της κοπέλας για να τον αποφύγει.









Την ίδια ημέρα θα εκδικαστεί υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 49χρονο κάτοικο Αρχαγγέλου που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου μετά από καταγγελία ενός 32χρονου, υπηκόου Αλβανίας, πατέρα 13χρονου αγοριού, το οποίο είχε προσεγγίσει με άσεμνες προτάσεις και επεδίωκε να ασελγήσει σε βάρος του.

Του έχει επιβληθεί πρωτοδίκως ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματική ποινή ύψους 1.500 ευρώ. Ο 47χρονος, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και είχε σχηματιστεί εις βάρος του ανάλογη δικογραφία από το ΑΤ Αρχαγγέλου, ξεκίνησε να συνομιλεί με το 13χρονο αγόρι μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Instagram.





Μέσω ιδιωτικής διαδικτυακής συνομιλίας προέβαινε σε ασελγείς προτάσεις στο παιδί και επεδίωξε να συναντηθεί μαζί του. Την 26η Σεπτεμβρίου 2019 έκλεισε ραντεβού με το ανήλικο αγόρι σε γνωστό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Ο πατέρας του παιδιού, παριστάνοντας το αγόρι, συνέχισε τις συνομιλίες μαζί του και εμφανίστηκε στο ραντεβού περί ώραν 20.00. Ο δράστης προσήλθε στο σημείο, δεν βρήκε το αγόρι και όταν είδε τον πατέρα του τράπηκε σε φυγή.

Η δραστηριότητα του 47χρονου καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, που μετά από έρευνα τον εντόπισε και τον συνέλαβε. Απολογούμενος αποδέχτηκε εν μέρει τα όσα του αποδίδονται. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή dimokratiki.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός: το όνομα και φωτογραφίες του δημοσιοποίησε η Αστυνομία (εικόνες)

Πατρίδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Πέθανε ο Αιμίλιος Ζαχαρέας