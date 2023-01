Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε παιδί

Το ανήλικο αγόρι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα ανήλικο παιδί παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε ένα 5χρονο αγοράκι στην περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αντώνη Τρίτση και Γεωργίου Γεννηματά, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

Ο πατέρας του παιδιού μετέφερε άμεσα με δικό του όχημα τον τραυματισμένο γιο του στο Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο“.

