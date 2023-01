Πολιτική

Φλώρος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας εν δυνάμει Ήρωες του αύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα εμψύχωσης έστειλε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στις γυναίκες και τους άνδρες των Ένοπλων Δυνάμεων.

Στη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής 'Αμυνας (ΣΕΕΘΑ) που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκε χθες σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ΣΕΕΘΑ απένειμε την τιμητική πλακέτα του συνδέσμου στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: "Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η ικανοποίησή μου όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους που τους συνδέει ο ιδιαίτερα τιμητικός τίτλος του αποφοίτου της Σχολής Εθνικής 'Αμυνας, όπως εχθές στην ΛΑΕΔ στην κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής 'Αμυνας.

Η Σχολή Εθνικής 'Αμυνας είναι μια σχολή με σημαντική προσφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην Πατρίδα, αφού επί 73 συναπτά έτη καταρτίζει και αποδίδει στην Υπηρεσία «Επιτελείς Εθνικής 'Αμυνας».

Προσωπικό δηλαδή εφοδιασμένο με το ευρύτερο και βαθύτερο δυνατό φάσμα γνώσεων Γεωπολιτικής, Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικής και Ηγεσίας.

Ευχαριστώ από καρδιάς και εξ ονόματος του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων τον Συνδέσμο Επιτελών Εθνικής 'Αμυνας για την τιμητική βράβευση τόσο εμού όσο και των Αρχηγών των ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ".

Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη μνεία στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων:

"Δεν θα σταματήσω να λέω ότι, το προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αξίζει πραγματικά όλα τα βραβεία, όλες τις ευχαριστίες και όλες τις τιμές!

Διότι σ' αυτούς τους άνδρες και σε αυτές τις γυναίκες τα χρωστάμε όλα.

Γιατί αυτοί και αυτές που στο πρόσωπό τους σήμερα βλέπουμε έναν συνηθισμένο Αξιωματικό, Υπαξιωματικό ή Οπλίτη, είναι οι εν δυνάμει Ήρωες και Ηρωίδες του αύριο!

Και αυτό αφορά όλους, από τους πανάξιους Διοικητές των Σχηματισμών και των Μονάδων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, έως τον νεότερο Οπλίτη που επαγρυπνεί στο πιο ακριτικό Φυλάκιο έχοντας πλήρη επίγνωση και συνείδηση ότι βρίσκεται εκεί για την άμυνα της Πατρίδας".

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ απηύθυνε νουθεσίες λέγοντας χαρακτηριστικά:

"Είναι δουλειά μας να εκπαιδευόμαστε, να είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος που εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση, είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αμυντική διπλωματία, ενδυναμώνοντας τους υφιστάμενους δεσμούς με τους φίλους, συμμάχους και εταίρους μας και αναπτύσσοντας και νέους, αλλά και να συνδράμουμε την ελληνική κοινωνία και να στεκόμαστε στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών.

Αυτό κάναμε τα τελευταία τα τρία χρόνια που έχω την Τιμή και το Προνόμιο να ηγούμαι των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το 2023, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια πολύ καλή και επιτυχημένη χρονιά για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως άλλωστε ήταν και οι προηγούμενες.

Εύχομαι σε όλους σας Καλή Χρονιά με υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά του Θεού σε εσάς και στις οικογένειές σας!", κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγασητικός - Λύκος στην θάλασσα: ο ψαράς που τον κατέγραψε μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μιχαηλίδου για 12χρονη: προτιμώ να φάω εγώ την λάσπη, παρά η ανήλικη