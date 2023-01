Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέα ηλεκτρονική απάτη στο “όνομα” της ΑΑΔΕ

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες που δέχονται το σχετικό μήνυμα που φέρεται να έχει σταλεί από την ΑΑΔΕ.

Μια νέα απάτη που χρησιμοποιεί ως «βιτρίνα» την ΑΑΔΕ έχει κάνει την εμφάνισή της τις τελευταίες ημέρες, με τους επιτήδειους να προσπαθούν να «ψαρέψουν» ανυποψίαστους πολίτες με πρόσχημα την επιστροφή χρημάτων.

Το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που στέλνεται στους πολίτες μιλά για επιστροφή χρημάτων ύψους 634,13 ευρώ.

Οι επιτήδειοι ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να βάλουν τα στοιχεία τους, μεταξύ άλλων φυσικά και του τραπεζικού λογαριασμού.

Παρόμοια απάτη είχε διαδοθεί το προηγούμενο διάστημα με πρόσχημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Συγκεκριμένα, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γράφει: «Αύριο το πακέτο σας παραδίδεται στα ΕΛΤΑ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε τα στοιχεία σας για την αποστολή… και ότι θα σταλούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Αθήνα αύριο για διανομή σε όλη τη χώρα. Το Κέντρο Διαλογής Αθηνών θα κρατήσει το δέμας σας μέχρι να επιβεβαίωσετε τα στοιχεία σας».

Πολλές απάτες υπάρχουν ακόμα με πρόσχημα τράπεζες και συστήματα e-banking.

Πηγή: thestival.gr

