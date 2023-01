Κοινωνία

Καιρός: Λασποβροχές και χιόνια στα ορεινά την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα και πού θα πέσει χιόνι. Ο καιρός για την Κυριακή.

Την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις στη Θράκη, στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Δυτική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στο Ιόνιο, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Στερεά και στη Θεσσαλία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Αναλυτικότερα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί στη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο και στο Αιγαίο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, την Στερεά, το Ανατολικό Αιγαίο, τις Βόρειες Κυκλάδες και το Ιόνιο. Προς το τέλος του 24ώρου τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Πίνδου αλλά έως το πρωί και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα είναι αυξημένες και κατά τόπους θα σημειωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 2 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 14, στις Κυκλάδες από 9 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 8 έως 17 και στην Κρήτη από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ, όμως από το πρωί θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 4 έως 6 Μποφόρ και από το απόγευμα στα βόρεια 5 έως 7 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές και μετά το πρωί από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες και κατά τόπους θα σημειωθούν λασποβροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

