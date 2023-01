Κόσμος

ΗΠΑ: βίαζαν και εξέδιδαν τα ανήλικα παιδιά τους (εικόνες)

Σοκάρει ο εφιάλτης που αποκαλύπτεται πως βίωναν δύο αγόρια που υιοθετήθηκαν από ομόφυλο ζευγάρι.

Ένα ομόφυλο ζευγάρι από την Τζόρτζια των ΗΠΑ κατηγορείται ότι ασελγούσε στα δύο θετά παιδιά του, τα οποία επίσης χρησιμοποιούσε για καταγραφή βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ενώ τα εξέδιδε σε τοπικό δίκτυο παιδόφιλων.

Μετά από δύο μήνες έρευνας της ιστοσελίδας Townhall, αποκαλύφθηκε ότι οι δύο άνδρες 33 και 35 ετών φέρονταν να χρησιμοποιούσαν τα social media για την εκπόρνευση των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Οι δύο άνδρες, ο ένας κυβερνητικός υπάλληλος και ο άλλος τραπεζίτης, κατηγορήθηκαν από τον περασμένο Αύγουστο για αιμομιξία, επιθετικό σοδομισμό, επιθετική κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική εκμετάλλευση και εκπόρνευση ανηλίκων.

Όμως, όσο προχωρούσε η έρευνα, τόσο πιο σοκαριστικά είναι τα ευρήματα για τον εφιάλτη που ζούσαν τα παιδιά.

Οι δύο τους εξέδιδαν τα παιδιά, που τώρα είναι 11 και 9 ετών σε άλλους δύο άνδρες που ανήκουν σε κύκλο παιδόφιλων.

Ένας 27χρονος, μέλος του κυκλώματος, αποκάλυψε ότι, ο ένας εκ των δύο μπαμπάδων, ο οποίος στο Instagram αυτοπροσδιορίζεται ως «πατέρας δύο υπέροχων αγοριών» και ακτιβιστής, τον είχε προσκαλέσει πολλές φορές να πάρει μέρος στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, αν και ισχυρίστηκε ότι, ποτέ δεν τα ακούμπησε.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι, ο 35χρονος του έστελνε φωτογραφίες στις οποίες κακοποιεί τον γιο του.

Το ζευγάρι υιοθέτησε τα παιδιά από ίδρυμα της Εκκλησίας, το οποίο φιλοξενούσε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά, όταν συνελήφθησαν οι πατεράδες τους, το περασμένο καλοκαίρι, ήταν στην Γ και Δ Δημοτικού.

Όπως είχαν πει τότε οι αστυνομικοί, ο άνδρας κατέβασε υλικό παιδικής πορνογραφίας την ώρα που έκαναν έφοδο στο σπίτι του οι Αρχές, ενώ το ζευγάρι «συμμετείχε σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, τις οποίες και κατέγραφε σε βίντεο».

Ο ένας μάλιστα, ο 33χρονος συνελήφθη και βγήκε γυμνός από το σπίτι του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, ωθούσε τον έναν από τους δύο γιους του σε στοματικό σεξ «για να ικανοποιήσει τη δική του σεξουαλική επιθυμία».

Ο σύζυγός του παραδέχθηκε πως έστελνε υλικό κακοποίησης παιδιών σε διάφορους ανθρώπους.

Οι δυο τους δεν έχουν ομολογήσει, αν όμως καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 9 χρόνια έκαστος.

Πηγή: nypost.com

