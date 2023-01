Πολιτική

Έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τα αποτελέσματα των Κρίσεων στην Αεροπορία, το Ναυτικό και το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2023, έκρινε πέντε Σμήναρχους Ιπτάμενους προακτέους κατ' εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, ενώ έκρινε 25 διατηρητέους στον βαθμό του Σμηνάρχου. Επίσης, προήγαγε για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ' εκλογή, πέντε Σμήναρχους Ιπτάμενους.

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού έκρινε τρεις μάχιμους πλοιάρχους «προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, μετά από απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων για το 2023. Συγκεκριμένα, έκρινε προακτέους κατ' εκλογή έξι Ταξίαρχους Όπλων, έναν διατηρητέο στο βαθμό του Ταξιάρχου και δύο ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Πρώτη Συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ)

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:

Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, Αρχηγός ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, Διοικητής 1ης Στρατιάς

Αντιστράτηγος Αναστάσιος Σπανός, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Διοικητής Δόγματος Εκπαίδευσης

Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Διοικητής ΑΣΔΥΣ

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, Διοικητής Δ΄ ΣΣ

Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, Διοικητής ΑΣΔΕΝ

Αντιστράτηγος Σπυρίδων Αλφαντάκης, Διοικητής ΣΕΘΑ

Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Επιτελάρχης ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Πάρις Καπραβέλος, Διοικητής Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR

