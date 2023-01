Αθλητικά

“Τρίποντο” για τον ΟΦΗ στην “εκπνοή”

Νίκη της τελευταίας στιγμής για τον ΟΦΗ στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Με γκολ του Περέα στο 88΄, ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League. Η κρητική ομάδα, που συμπλήρωσε έξι αγώνες χωρίς ήττα, ξεπέρασε τους Αρκάδες -αλλά και τον ΠΑΣ Γιάννινα- στην κατάταξη, ανέβηκε στην ένατη θέση και απομακρύνθηκε αισθητά από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι γηπεδούχοι πήραν στην αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ο Αστέρας ήταν αυτός που απείλησε δύο φορές στο πρώτο ημίωρο, αμφότερες από στημένες φάσεις. Πρώτα στο 13΄, σε φάουλ του Αλβαρες, ο Μπαράλες πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Σανταφέ δεν κατάφερε από κοντά να σκοράρει. Ακολούθησε η φάση του 24ου λεπτού, από κόρνερ αυτή τη φορά, με την κεφαλιά του Μπαράλες να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Μανδά. Ο ΟΦΗ είχε να αντιπαρατάξει μία επικίνδυνη σέντρα σουτ του Τοράλ (34΄) που πέρασε αναξιοποίητη και ένα σουτ του Ντίκο (38΄) που δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα στον Παπαδόπουλο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία σπουδαία ευκαιρία για τους γηπεδούχους, όταν ο Τοράλ έβγαλε την παράλληλη μπαλιά, αλλά ο Ντίκο δεν μπόρεσε από πολύ κοντά να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται αρκετά επιφυλακτικές. Στο 65΄ ο Μπαρτόλο βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Πασαλίδης πρόλαβε και τον έκοψε με σωτήριο τάκλιν, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ απείλησε με κεφαλιά του Μοσκέρα (έκανε το ντεμπούτο του, αντικαθιστώντας τον Μπαλογιάννη) που πέρασε άουτ. Ο Λάρσον έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στο 79΄, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε «έξυσε» το δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες οδεύουν προς άλλη μία ισοπαλία (ο ΟΦΗ έχει επτά στο πρωτάθλημα και ο Αστέρας εννέα), η κρητική ομάδα βρήκε τη λύτρωση από στημένη φάση. Στο 88΄ ο Λάρσον εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Περέα, που είχε μπει ως αλλαγή, πήδηξε ψηλότερα απ΄όλους και με καρφωτή κεφαλιά σκόραρε και χάρισε στους «ασπρόμαυρους» τη νίκη

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Λάρσον, Περέα, Τοράλ - Σανταφέ, Κρεσπί

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Γιαννούλης (76΄ Περέα), Πασαλίδης, Μεγιάδο, Ντιουσέ (85΄ Μπάκιτς), Μπαλογιάννης (66΄ Μοσκέρα), Τοράλ, Ντίκο

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ακης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Καστάνο, Ατιένζα, Αντζουλάς, Αλβαρες, Καρμόνα, Μουνάφο (46΄ Γκαρντάβσκι), Σανταφέ (90΄+ Μπενίτο), Μπερτόλιο (61΄ Μπαρτόλο), Κρεσπί (72΄ Σίτο), Μπαράλες

