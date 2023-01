Αθλητικά

Basket League: Η ΑΕΚ “πέρασε” από την Πάτρα εύκολα

Χωρίς να….κουραστεί η ΑΕΚ επικράτησε του Απόλλωνα και στρέφει το βλέμμα της στη Μάλαγα, για τη φάση των «16» του BCL.

O Αϊζέια Μάιλς, στο ντεμπούτο του αφού δεν είχε δηλωθεί λόγω ban, πέτυχε 19 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ στη νίκη της ΑΕΚ, με 69-61, στην Πάτρα, επί του Απόλλωνα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Basket League. H Ένωση δεν χρειάστηκε να τα... δώσει όλα για να φτάσει στο «διπλό», απέναντι πάντως σε έναν μαχητικό Απόλλωνα, για να φτάσει στην 8η νίκη της. «Άσφαιροι» έμειναν στο ντεμπούτο τους μετά την επιστροφή τους στην Ένωση οι Γιάνκοβιτς και Γόντικας. Οι «κιτρινόμαυροι» συγκεντρώνονται πλέον στον αγώνα με τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία, στη φάση των «16» του BCL. Οι Αχαιοί, στον αντίποδα, υποχώρησαν στο 3-10, με τον Βερτζ να σημειώνει 16 πόντους τον Μπόγρη 14 και τον Μαστογιαννόπουλο 11.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 25-35, 48-58, 61-69

Με πόντους από Βερτζ και Γκρίφιν, ο Απόλλων προηγήθηκε με 8-4 και με 13-9 εν συνεχεία. Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Στρέλνιεκς επέτρεψαν στην ΑΕΚ να προσπεράσει, 15-17, σκορ 1ης περιόδου. Ανώτερη παρουσιάστηκε η Ένωση στη 2η περίοδο με τον Ξανθόπουλο να την οδηγεί στο +5 (17-22). Ο Απόλλων είχε σε μεγάλη μέρα τον Βερτζ (22-26), αλλά με τρίποντα από Φλιώνη, Ουίλιαμς και Κόνιαρη, η Ένωση ξέφυγε με +10 (25-35) στο ημίχρονο.

Οι Αχαιοί μείωσαν στους 3 πόντους (34-37), με λύσεις από Μαστρογιαννόπουλο, Μπόγρη και Βερτζ, ενώ πλησίασαν και στον πόντο (41-42). Ο Μάιλς, όμως σ' εκείνο το σημείο... πήρε το «όπλο» τουκαι με μακρινά σουτ δεν επέτρεψε στον Απόλλωνα να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής. Μαζί με την ευστοχία του Στρέλνιεκς, η ΑΕΚ παρέμενε στο +10 με τη λήξη της τρίτης περιόδου (48-58).

Ο Απόλλων έκανε μία τελευταία προσπάθεια για ανατροπή, μειώνοντας σε 54-58, με Φιλιππάκο, Βερτζ και Ντέιβις. Μάιλς και Παπαδάκης επανέφεραν το +10 (54-64) για τους «κιτρινόμαυρους», ενώ η ΑΕΚ ξέφυγε για πρώτη φορά και με +12 (54-66). Ο Απόλλων με σερί 5-0 (από Γκρίφιν και Μπόγρη) πλησίασε (61-68), αλλά ο Φλιώνης πήρε το φάουλ από τον Ντέιβις και μία εύστοχη βολή διαμόρφωσε το τελικό 61-69.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Σταματόπουλος, Λουλουδιάδης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 6 (2), Βερτζ 16 (1), Ντέιβις 8 (2), Μπόγρης 14, Μαστρογιαννόπουλος 11 (2), Βισσαρίου, Σύλλα, Φιλιππάκος 5 (1), Καράμπελας 1, Καλχούν

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φλιώνης 9 (2), Γιάνκοβιτς, Μάιλς 19 (4), Ουίλιαμς 9 (1), Μίτσελ 4, Κόνιαρης 5 (1), Ξανθόπουλος 3 (1), ΜακΓκριφ 6, Γόντικας, Παπαδάκης 8 (2), Στρέλνιεκς 6 (2)

