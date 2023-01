Αθλητικά

Άρης: “Αφεντικό” στο Κλεάνθης Βικελίδης

Επιβλήθηκε του Βόλου και συνεχίζει η ομάδα του Παρντιού.

Με χατ-τρικ του Μάνου Γκαρθία (47', 60', 74'), ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ισπανός μέσος ήταν απολαυστικός στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας την ομάδα του Άλαν Πάρντιου στη νίκη που την ανέβασε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, προσπερνώντας αυτή του Κώστα Μπράτσου που... κλάταρε στην επανάληψη κι ήταν αναιμική επιθετικά.

Έπειτα από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, οι Θεσσαλονικείς πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Με τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου, έχασαν και την πρώτη σπουδαία ευκαιρία, όταν ο Ντάνιελ Μαντσίνι τροφοδότησε τον Αντρέ Γκρέι, αυτός γύρισε ωραία στον Μάρβιν Πίρσμαν, αλλά το πλασέ με το δεξί του Βέλγου αμυντικού πέρασε πάνω από την εστία του Μπόρις Κλέιμαν. Η αναγκαστική αλλαγή του Σαλέμ Εμπακατά, με τράβηγμα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, έριξε το ρυθμό αλλά ο Άρης συνέχισε να πιέζει, κερδίζοντας κόρνερ και φάουλ γύρω από την περιοχή των Θεσσαλών.

Πρώτη, και μοναδική στο πρώτο ημίχρονο τελική, για τον Βόλο, ήταν το σουτ εκτός περιοχής του Αντόνιο Λούνα στο 36', που κατέληξε στην αγκαλιά του Χουλιάν Κουέστα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν απαντήσεις και στις στατικές φάσεις, αλλά και στην (αργή είναι η αλήθεια) κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Άρη, κρατώντας εύκολα το 0-0 στο πρώτο μέρος.

Όλα άλλαξαν με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μόλις 68 δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του, ο Μαντσίνι και Μάνου Γκαρθία έφυγαν από δεξιά στην αντεπίθεση, με τον Ισπανό μέσο να πλασάρει ψηλά στην κλειστή γωνία του Κλέιμαν για το 1-0. Το πανηγύρισε, μάλιστα, κρατώντας μια φανέλα με το όνομα του Αλκιβιάδη Καμπανού και το νούμερο 19. Μάλιστα, έχοντας αποκτήσει ψυχολογία, ο Μάνου Γκαρθία πέρασε δύσκολη πάσα στον Γκρέι στο 60', όμως ο Τζαμαϊκανός σούταρε ψηλά.

Γι' αυτό και ο πρώην άσος της Χιχόν, δευτερόλεπτα αργότερα, κράτησε μόνος του την μπάλα όσο χρειαζόταν και με προσποίηση και σουτ κάτω από τα πόδια του Ροντρίγκο Εσκοβάλ, έκανε το 2-0 «καθαρίζοντας» το ματς. Το... κερασάκι στην τούρτα ο Μάνου Γκαρθία το έβαλε στο 74ο λεπτό, με ένα τρομερό δεξί σουτ που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Κλέιμαν, για το τελικό 3-0.

Με το μυαλό στον επαναληπτικό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Πάρντιου έκανε αλλαγές ώστε να προφυλάξει παίκτες, ωστόσο ο Βόλος δεν μπόρεσε να απειλήσει, πραγματοποιώντας ακόμη μία κακή εμφάνιση έπειτα από την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά το Μουντιάλ.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κάτοικος (Αθηνών)

Κίτρινες: Ντέλετιτς, Γκάτζι.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά (22' Οντουμπάτζο), Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Νταρίντα (69' Ετέμπο), Ντουκουρέ, Μαντσίνι (81' Μαζικού), Ματέο Γκαρσία (81' Ροντρίγκεζ), Μάνου Γκαρθία, Γκρέι (80' Ιτούρμπε).

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα (68' Σι), Μεταξάς (56' Γκάτζι), Μπαριέντος, Μεθκίδα (68' Πιρές), Τσιρίνος, Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς (84' Κούτσιας).

