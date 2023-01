Κοινωνία

Φιλοθέη: Διαρρήκτες με ανήλικο τσιλιαδόρο και “γερή μπάζα” (εικόνες)

Πως κατάφεραν να τους περάσουν χειροπέδες οι αστυνομικοί, ανακαλύπτοντας την προηγούμενη δράση τους και πολλά κλοπιμαία.

Τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικος που λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σπίτι στην Φιλοθέη, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή κατάφεραν μετά από αναζητήσεις να εντοπίσουν τους δύο άνδρες και τον ανήλικο και να τους συλλάβουν, εξιχνιάζοντας ακόμη δύο περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών και κατάσχοντας πλήθος κλοπιμαίων.

Σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 2 αλλοδαποί, 42 και 29 ετών και ανήλικος ημεδαπός (15 ετών) για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, κλοπής κατά συναυτουργία, απόπειρας κλοπής κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 18-1-2023 ο 42χρονος και ο 29χρονος αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε οικία στην περιοχή της Φιλοθέης, όπου έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ειδοποιήθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και οι κατηγορούμενοι τράπηκαν σε φυγή. Οι προστρέξαντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης-Ψυχικού, κατόπιν αναζητήσεων κατάφεραν να εντοπίσουν στη Φιλοθέη τους ανωτέρω και τον ανήλικο, ο οποίος, όπως προέκυψε, εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου.

Κατά τη σύλληψή τους, ο 42χρονος προέβαλε αντίσταση, ενώ ο 29χρονος αρνήθηκε τον έλεγχο και αφού ακινητοποιήθηκαν, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Φιλοθέης- Ψυχικού. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, μαύρο γάντι, κατσαβίδι και χρηματικό ποσό.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Φιλοθέης- Ψυχικού σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις διάρρηξης-κλοπής από οικίες, μία τετελεσμένη και μία σε απόπειρα, που έγιναν στις περιοχές του Ψυχικού και της Γλυφάδας.

Έπειτα από έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φιλοθέης- Ψυχικού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων ,

Πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, φωτογραφική μηχανή),

Διάφορα κλειδιά,

Το χρηματικό ποσό των 7000 ευρώ,

Χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών,

Ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί στις εξιχνιασθείσες περιπτώσεις.

Επιπλέον, σε βάρος του 42χρονου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών και χρηματική ποινή 600 ευρώ για τα αδικήματα της αντίστασης, κλοπής και πλαστογραφίας κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η έρευνα για τη συμμετοχή τους σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζεται».



