Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Καμένα Βούρλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή από την νυχτερινή επίσκεψη του "Εγκέγαδου".

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα Καμένα Βούρλα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:46 της Κυριακής, με επίκεντρο λίγα χιλιόμετρα έξω από την περιοχή των Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας.

Σύσμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο σε απόσταση 9 χιλιομέτρων ανατολικά των Καμένων Βούρλων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 8,8 χιλιόμετρα.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 06:51, ακολούθησε σεισμός μεγέθους 2,9 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 9,6 χιλιομέτρων και επίκεντρο ίδιο με εκείνο του σεισμού των 4,1 Ρίχτερ, σε απόσταση 9 χιλιομέτρων ανατολικά των Καμένων Βούρλων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Καμένων Βούρλων προκλήθηκε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς ο σεισμός των 4,1 Ρίχτερ, που βρήκε στον ύπνο τους περισσότερους κατοίκους της περιοχής, έγινε ιδιαίτερα αισθητός.



Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Νίκαια: ο δράστης ενημέρωσε την Αστυνομία

Βρετανία - Στέψη Καρόλου: Τριήμερο εκδηλώσεων με “ερωτηματικό” για Χάρι και Μέγκαν

Φοιτήτριες δέχθηκαν επίθεση πισώπλατα, ενώ βάδιζαν στον δρόμο