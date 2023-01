Κόσμος

Βρετανία - Στέψη Καρόλου: Τριήμερο εκδηλώσεων με “ερωτηματικό” για Χάρι και Μέγκαν

Σειρά εκδηλώσεων και τελετών προγραμματίστηκε για την ημέρα που θα στεφθεί επισήμως βασιλιάς ο διάδοχος της Ελισάβετ, καθώς και για το επόμενο διήμερο.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες του προγράμματος των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ': η τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου στο αβαείο του Ουέστμινστερ, ενώ θα ακολουθήσουν το επόμενο 48ωρο συναυλίες, φωταγώγηση μνημείων και πρωτοβουλίες για την προώθηση του εθελοντισμού.

Ο 74χρονος Κάρολος θα στεφθεί με κάθε επισημότητα βασιλιάς οκτώ μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί επέτρεψε τόσο την τήρηση πένθους στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ όσο και την οργάνωση της τελετής.

Το Μπάκιγχαμ φιλοδοξεί να διοργανώσει ένα λαμπερό τελετουργικό και έναν εξίσου εντυπωσιακό εορτασμό, δεδομένης της ιστορικής σημασίας που προσδίδεται στη στέψη του νέου μονάρχη.

Θα επανενωθεί όμως η βασιλική οικογένεια; Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής εάν ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν θα είναι παρόντες στην τελετή. Δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση για το αποκαλυπτικό βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Ρεζέρβα», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου, με αιχμές για μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η τρίωρη τελετή στέψης της Ελισάβετ Β’ στις 2 Ιουνίου του 1953 ήταν μεγαλειώδης, παρουσία 8.251 υψηλών προσκεκλημένων στο αβαείο του Ουέστμινστερ. Την παρακολούθησαν τηλεοπτικά 27 εκατομμύρια Βρετανοί – εκ των συνολικά 36 εκατομμυρίων κατοίκων εκείνη την εποχή.

Η στέψη του Καρόλου… αλλά και της Καμίλα

Η τελετή στέψης του Καρόλου Γ’ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 6ης Μαΐου στο αβαείο του Ουέστμινστερ – όπως και των προκατόχων του εδώ και 900 χρόνια – προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι Τζάστιν Ουέλμπι, του προκαθήμενου της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Στέμμα θα φορέσει και η βασιλική σύζυγος Καμίλα, όπως έχει γίνει γνωστό, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Κάρολος Γ’ και η Καμίλα θα φτάσουν στο αβαείο του Ουέστμινστερ με τη βασιλική πομπή και αφότου ολοκληρωθεί η τελετή στέψης θα επιστρέψουν στο παλάτι για να χαιρετήσουν από το μπαλκόνι το πλήθος.

Συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ

Την Κυριακή έχει διοργανωθεί συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, με τη συμμετοχή αστέρων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η συναυλία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το BBC. Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν.

Αργότερα το βράδυ θα φωταγωγηθούν εμβληματικά μνημεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και υπαίθριες εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία.

Ο εορτασμός θα θυμίζει εκείνον του Ιουνίου για το «Πλατινένιο Ιωβηλαίο» της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ (σημ: την συμπλήρωση 70 ετών στον βρετανικό θρόνο).

Η Δευτέρα θα είναι αργία για τους Βρετανούς και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες φιλανθρωπικών οργανώσεων για την προώθηση του εθελοντισμού.

