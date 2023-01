Περού - Μάτσου Πίτσου: Απομακρύνθηκαν εκατοντάδες τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ταξιδιώτες είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του μνημείου του πολιτισμού των Ίνκας, λόγω των επεισοδίων που συνταράσσουν το Περού και έχουν κοστίσει δεκάδες ζωές.

Περισσότεροι από 400 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στους πρόποδες του Μάτσου Πίτσου εξαιτίας των ταραχών που συγκλονίζουν το Περού από τον Δεκέμβριο και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χθες Σάββατο από την περιοχή όπου δεσπόζει η εμβληματική ακρόπολη των Ίνκας.

«Σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), 418 περουβιανοί και ξένοι τουρίστες μεταφέρθηκαν από το Μάτσου Πίτσου στο Κούσκο», την ιστορική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού του Περού μέσω Twitter.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του τρένου που συνδέει τις δύο πόλεις και μια δεύτερη με τουρίστες μέσα στην αμαξοστοιχία.

Νωρίτερα, οι περουβιανές αρχές είχαν αποφασίσει να κλείσουν το Μάτσου Πίτσου για το κοινό, λόγω του κινδύνου για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Το ταξίδι με το τρένο είναι η μοναδική επιλογή που έχουν οι τουρίστες για να φθάσουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το δημοφιλέστερο αξιοθέατο του Περού. Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατέστρεψαν τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, σύμφωνα με τις αρχές, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τουρίστες να εγκλωβιστούν στην κοινότητα Άγκουας Καλιέντες.

Crisis in Peru: Airports were closed and train to Machu Picchu is interrupted

Protesters arrive to 'take the capital' in Lima exacerbate tensions in Peru

The activists – made up of indigenous groups and trade unionists – called the demonstration “Dethrone of Lima”. pic.twitter.com/ZsbsXE5THN