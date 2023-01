Κόσμος

ΗΠΑ - Μπάιντεν: Απόρρητα έγγραφα βρέθηκαν στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρά από διαβαθμισμένα έγγραφα βρέθηκαν σε έρευνα, που έγινε στο σπίτι του Προέδρου των ΗΠΑ, δημιουργώντας αίσθηση σε μια “ευαίσθητη” πολιτική περίοδο στην χώρα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εντόπισε αυτή την εβδομάδα έξι ακόμη διαβαθμισμένα έγγραφα στο σπίτι της οικογένειας Μπάιντεν στο Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του σε ανακοίνωσή του το Σάββατο το βράδυ.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέσχεσε έγγραφα (…) τα οποία εντάσσονται στην έρευνά του, περιλαμβανομένων έξι που θεωρούνται διαβαθμισμένα έγγραφα», έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Μπάιντεν την Παρασκευή, επεσήμανε ο Μπομπ Μπάουερ προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου.

Ο Μπάουερ διευκρίνισε ότι τα έγγραφα αυτά προέρχονται από δύο φάσεις της πολιτικής ζωής του 80χρονου Δημοκρατικοί: από τη μακρά του καριέρα περισσότερων από τριών δεκαετιών ως γερουσιαστής του Ντέλαγουερ και από τη θητεία του ως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, από το 2009 ως το 2017.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στην έρευνα του, που διήρκησε περισσότερες από 12 ώρες, επίσης κατέσχεσε κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις του Μπάιντεν που χρονολογούνταν από τη θητεία του στην αντιπροεδρία.

Ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος ούτε η σύζυγός τους βρίσκονταν στο σπίτι στη διάρκεια της έρευνας.

Η νέα αυτή ανακάλυψη προστίθεται σε σειρά αντίστοιχων αποκαλύψεων που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, μετά τον εντοπισμό αρκετών διαβαθμισμένων εγγράφων σε γραφείο και στο σπίτι του Μπάιντεν, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Λευκό Οίκο.

Ο Μπάιντεν, μέσω των δικηγόρων του, παραδέχθηκε στις 9 Ιανουαρίου ότι απόρρητα έγγραφα είχαν εντοπιστεί ήδη από τον Νοέμβριο στο γραφείο του σε think tank στην Ουάσινγκτον. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στις 12 Ιανουαρίου ότι άλλα ευαίσθητα έγγραφα εντοπίστηκαν στο σπίτι του στο Ουίλμινγκτον.

Βάσει νόμου του 1978 οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα μέιλ, τις επιστολές τους και άλλα έγγραφα εργασίας στο Εθνικό Αρχείο μόλις λήξει η θητεία τους.

Η υπόθεση φέρνει επίσης ιδιαίτερα δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ετοιμάζεται να ανακοινώσει αν τελικά θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Στη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια την Πέμπτη προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία της υπόθεσης.

«Ακούστε, βρήκαμε κάποια έγγραφα (…) που είχαν αποθηκευτεί σε λάθος σημείο, τα παραδώσαμε αμέσως στα Εθνικά Αρχεία και το υπουργείο Δικαιοσύνης», επεσήμανε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν μετανιώνει» για το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ότι εντοπίστηκαν διαβαθμισμένα έγγραφα στο γραφείο του. Οι δικηγόροι του διαβεβαιώνουν ότι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε τα διαβαθμισμένα έγγραφα από «απροσεξία» και υπογραμμίζουν ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Ο στόχος του Λευκού Οίκου είναι ξεκάθαρος: να διαχωρίσει όσο το δυνατό περισσότερο την υπόθεση Μπάιντεν από αυτή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο δισεκατομμυριούχος ελέγχεται επειδή μετέφερε στο σπίτι του στη Φλόριντα πολλά κουτιά με επίσημα έγγραφα. Και στις δύο υποθέσεις το υπουργείο Δικαιοσύνης, επιθυμώντας να αποτρέψει οποιαδήποτε υπόνοια μεροληψίας, έχει αναθέσει τις έρευνες σε ειδικούς εισαγγελείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Η αγνοούμενη μητέρα ήταν “αφυδατωμένη και ξυπόλητη”

Σεισμός στα Καμένα Βούρλα

Γυναικοκτονία στην Νίκαια: ο δράστης ενημέρωσε την Αστυνομία