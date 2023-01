Πολιτική

Εκλογές - Κεραμέως: Οι Πανελλαδικές θα διεξαχθούν απρόσκοπτα

Νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες για καταγγελίες περί σχολικού εκφοβισμού και για την άμεση επαφή γονέων μαθητών με το σχολείο. Τι είπε για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν την Κυριακή η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Ερωτηθείσα για τις εκλογές σε σχέση και με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν κανονικά την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν, με την εξέταση και των ειδικών μαθημάτων μέσα στον Ιούνιο και πως δεν θα επηρεαστεί η διεξαγωγή τους από τις εκλογικές διαδικασίες, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει κάνει αναφορές για εκλογές τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η κ. Κεραμέως είπε ότι υπάρχει αξιολόγηση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που έχει ήδη γίνει, παρά τις αντιδράσεις, όπως ανέφερε. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, που όπως σημείωσε «έγινε πέρσι και έδειξε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι στο Δημοτικό, ενώ στο Γυμνάσιο έχουμε μεγάλη κάμψη και πρέπει να εντείνουμε πολύ περισσότερο τις προσπάθειες μας σε πολλά πράγματα». Το τρίτο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από 3 ανθρώπους: διευθυντή σχολείου, σύμβουλο εκπαίδευσης και σύμβουλο ειδικότητας, δηλαδή ο σύμβουλος Φυσικής θα αξιολογεί τον Φυσικό κ.ο.κ. Η αξιολόγηση έχει και συνέντευξη και παρακολούθηση παράδοσης μαθήματος και στόχους».

Όπως επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας, «για τους νεοδιορισθέντες η θετική αξιολόγηση είναι κριτήριο για να μονιμοποιηθούν, ενώ για τους ήδη διορισμένους εκπαιδευτικούς, η θετική αξιολόγηση θετική προσφέρει μοριοδότηση για την ανέλιξη τους ιεραρχικά και η αρνητική αξιολόγηση προβλέπει υποχρεωτική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, με ειδικά προγράμματα σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο»

Δύο νέες πλατφόρμες

Η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία δύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η μία θα είναι η πλατφόρμα «e-schools», μια εφαρμογή που θα μπορούν να μπουν οι γονείς για να δουν τους βαθμούς των παιδιών τους, τις απουσίες και να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση του σχολείου των παιδιών τους».

«Στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιάσω νέο νομοσχέδιο για τον σχολικό εκφοβισμό και για το πως θα ωθήσουμε τα μέλη της σχολικής κοινότητας να μιλήσουν. Για αυτό θα υπάρξει και πλατφόρμα για ανώνυμες καταγγελίες από μαθητές. Θα υπάρξουν ειδικές ομάδες που θα φιλτράρουν όλη αυτή την πληροφορία και θα την διερευνούν περισσότερο», είπε η κ. Κεραμέως, τονίζοντας πως πρέπει να ωθήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν για ναν αποτραπούν δυσάρεστες καταστάσεις.



