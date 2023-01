Αθλητικά

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1: Ο Παναθηναϊκός και η συμβουλή στον Μητσοτάκη για τον Ερντογάν

Τι είπε ο Τούρκος μπασκετμπολίστας για τις προκλήσεις του Ερντογάν και την ελληνική αντίδραση, το ενδεχόμενο να παίξει στον Παναθηναϊκό. Το παράπονο για την οικογένεια του και το μήνυμα στην μαμά του για το… φαγητό της.

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Ενές Καντέρ στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, που προβλήθηκε την Κυριακή, ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, που έχει επικηρυχθεί από την Κυβέρνηση Ερντογάν για 500.000 ευρώ, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, ο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε ως «βάρβαρο δικτάτορα», έχει σαφείς επιθετικές προθέσεις και η Ελλάδα θα πρέπει να προσέξει, όπως ανέφερε ο Ενές Καντέρ, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην είναι ήπιος απέναντι στον Ερντογάν».

Αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία, ο άσος του μπάσκετ είπε πως με όσους Αμερικανούς αξιωματούχους συνομιλεί όλοι του μεταφέρουν την άποψη ότι «ο Ερντογάν θα κλέψει τις εκλογές».

Ερωτηθείς για την τελευταία φορά που επισκέφθηκε την πατρίδα του και για την σχέση με την οικογένεια του, ο Ενές Καντέρ περιέγραψε ότι έχει 10 χρόνια να βρεθεί στην Τουρκία και κοντά σε συγγενείς και φίλους του.

Τόνισε ότι οι τουρκικές Αρχές με εντολή του Ερντογάν ασκούν ασφυκτική πίεση στα μέλη της οικογένειας του, με την οποία δεν έχει καμία σχέση, όπως είπε, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανέφερε ότι ο πατέρας του φυλακίστηκε και ότι τα αδέλφια του δεν μπορούν να βρουν δουλειά, ενώ όλοι καλούνται να αποκηρύξουν τον Ενές Καντέρ και όσα λέει για να μπορούν να κάνουν τα στοιχειώδη στις επαφές τους με το Κράτος.

«Αν μπορούσα να πω κάτι στην μαμά μου, θα ήθελα να της πω ότι μου λείπει το νόστιμο σπιτικό φαγητό της. Δεν έχει σημασία αν τρως στα ακριβότερα εστιατόρια του κόσμου….», είπε ο Ενές Καντέρ.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα, ο σπουδαίος καλαθοσφαιριστής απάντησε ότι «Επειδή μίλησα για κάποια θέματα στην Κίνα, το NBA με άφησε εκτός… Αν πάω σε μια ομάδα στην Ευρώπη για να παίξω μπάσκετ, αυτή θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ξέρετε πόσο αγαπάω τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του. Την επόμενη φορά που θα είμαι στην Ελλάδα, θα βρεθώ στο γήπεδο για να δω τον Παναθηναϊκό».



