Υγεία - Περιβάλλον

Ψευτογιατρός: Η δράση του 66χρονου και η έρευνα για “μαύρο χρήμα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του. Ο Γερμανός συνεργός και οι έρευνες της Αστυνομίας. Θέμα χρόνου η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.



Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του φυσικοθεραπευτή που κατηγορείται για απάτη κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μαζί με έναν Γερμανό γιατρό κατηγορούνται ότι ψάρευαν υποψήφια θύματα ανάμεσα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ θέμα χρόνου είναι να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Ο 66χρονος φυσιοθεραπευτής ο κατηγορείται από την Αστυνομία, για εξαπάτηση ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να εντοπιστούν εάν υπάρχουν και άλλα θύματα της παράνομης δράσης του.

Πάνω από 15 εξαπατημένοι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, 5 θάνατοι, παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 900.000 ευρώ. Και οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την δράση του Έλληνα αλλά και του Γερμανού γιατρού οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση εξαπάτησης ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στο σπίτι του στην Αγία Μαρίνα, το εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας που έχει εγκαταστήσει καταγράφει τα πάντα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί καθόλου ενώ το πρωί του Σαββάτου τον επισκέφτηκε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας.

«Κανείς τόσα χρόνια δεν τον κατήγγειλε. Έχει βοηθήσει τόσα χρόνια την ποιότητα ζωής ανθρώπων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες ασθένειες. Θα υπάρχουν εκατοντάδες μάρτυρες υπερασπίσεως», δήλωσε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας.

Εναντίον του 66χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όλα αυτά κατά συρροή και με παράλειψη από κοινού. Ταυτόχρονα κατηγορείται για απάτη κατ' εξακολούθηση από κοινού με ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορίες βαρύνουν τον 66χρονο αλλά και τον Γερμανό για πράξεις που τελέστηκαν τουλάχιστον από το έτος 2009.

«Ούτε ψευδώνυμα χρησιμοποιούσε. Ούτε το γιατρό έκανε. Θεωρείται κορυφαίος στο είδος του στα θέματα σκλήρυνσης κατά πλάκας, κορυφαίος στο είδος του σε θέματα φυσιοθεραπείας αθλητών», δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας.

Ο κ. Κούγιας, μιλώντας το Σάββατο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «ο κύριος που εκπροσωπώ, δεν γνωρίζει κάτι, γιατί δεν του έχει αποδοθεί καμία κατηγορία».

Σύμφωνα με τον νομικό, «δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για σύλληψή του. Η ΕΛ.ΑΣ. διαρρέει διάφορα αδικήματα που φέρεται να έχει διαπράξει», χωρίς όμως να του έχουν ασκηθεί διώξεις. «Δεν έχει χρήματα, ούτε τραπεζικό λογαριασμό, ένα αυτοκίνητο 25 ετών, το εσωτερικό του σπιτιού του είναι εκτός σχεδίου με κοτέτσι και σκυλάκια που έχουν μαζέψει η οικογένεια», είπε σημειώνοντας πως γίνεται και σε αυτήν την υπόθεση «λαϊκό δικαστήριο».

Η δράση του 66χρονου

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 66χρονος εργαζόταν ως φυσιοθεραπευτής με δικό του ιατρείο το οποίο όμως έκλεισε το 2019, όταν ξεκίνησαν οι έρευνες εις βάρος του. Η παράνομη δράση του εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2009 και επεκτάθηκε έως τον Νοέμβριο του 2020 με ασθενείς σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα και Χίο. Μαζί με τον Γερμανό συνεργό του, φέρεται να πλησίαζαν τους ασθενείς έχοντας φροντίσει να διαδώσουν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν αποτελεσματικά με θεραπεία βλαστοκυττάρων την ασθένεια τους.

Μέσω βίντεο που αναρτούσε στο διαδίκτυο ο Γερμανός συνεργός του 66χρονου συστηνόταν ως γενετιστής και ιατρός παθόλογος ο οποίος ξεκίνησε έρευνες στην γενετική το 1976 ανακαλύπτοντας μάλιστα μία πρωτοποριακή θεραπεία μέσω κυττάρων. Στην περιγραφή των βίντεο ζητάει από τους θεατές ότι: αν γνωρίζετε κάποιον ασθενή με Πάρκισον, Νόσο του Κρόν, Καρκίνο, Σύνδρομο Down και αναζητάει μία καινούριας οπτικής λύση, επικοινωνήστε μέσω email.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με την αστυνομία, να υπάρχουν και άλλα θύματα του 66χρονου φυσιοθεραπευτή και του 72χρονου συνεργού του, τα οποία δεν έχουν περάσει ακόμη το «κατώφλι» των διωκτικών αρχών.

Έρευνα για “μαύρο χρήμα” με... αιχμές από την αρμόδια Αρχή

Εν τω μεταξύ, τη διερεύνηση τυχόν ύπαρξης μαύρου χρήματος στην υπόθεση προχωρεί με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη, ήρθε μετά τα δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και της δημόσιες δηλώσεις της αστυνομίας για την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του φυσιοθεραπευτή, ο οποίος εμφανίζεται να παρείχε έναντι αδράς αμοιβής -ως μη όφειλε- ιατρικές υπηρεσίες σε βαριά πάσχοντες προκαλώντας -ενδεχομένως- βαρύτατες βλάβες στην υγεία τους. Η Αρχή εφόσον διαπιστώσει παράνομες ενέργειες, θα εκδώσει διάταξη δέσμευση περιουσίας, αν και νομικές πηγές εκτιμούν ότι η ενημέρωση της Αρχής θα έπρεπε να έχει γίνει αρμοδίως και μάλιστα προ πολλού, όταν δηλαδή ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του (μια υπόθεση το 2016 και μια το 2020) ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα -ενδεχομένως- να εξαφανιστούν στοιχεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1: Ο Παναθηναϊκός και η συμβουλή στον Μητσοτάκη για τον Ερντογάν

Ρόδος: Η αγνοούμενη μητέρα ήταν “αφυδατωμένη και ξυπόλητη”

Βρετανία - Στέψη Καρόλου: Τριήμερο εκδηλώσεων με “ερωτηματικό” για Χάρι και Μέγκαν