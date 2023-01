Ζώδια

Ζώδια: η Αφροδίτη, ο Κρόνος και οι προβλέψεις

“Παγερές εξελίξεις” σε συγκεκριμένους τομείς φέρνει η Σύνοδος Αφροδίτης – Κρόνου. Δείτε τι πρέπει να προσέξετε, ανάλογα με το ζώδιο σας.

Η Αφροδίτη στο ζώδιο του Υδροχόου σχηματίζει την σκληρή όψη Συνόδου με τον Κρόνο την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023. Η όψη αυτή είναι ιδιαίτερα στερητική και πιεστική για ζητήματα οικονομικά και αισθηματικά τα οποία αναγκαζόμαστε τώρα να τα διαχειριστούμε με συνέπεια, οργάνωση και ορθότητα!

Με την σύνοδο Αφροδίτης – Κρόνου στον Υδροχόο κυριαρχεί μία παγερή ατμόσφαιρα στις ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες βρίσκονται τώρα σε φάση δοκιμασίας για το αν αξίζουν να έχουν πορεία κοινή και μακρόχρονη. Η μοναχικότητα, σύμφωνα με το oroskopos.gr, θα βοηθήσει να δούμε πιο ξεκάθαρα τι έχει βάθος και ουσία, τι είναι σημαντικό και που αξίζει να επενδύσουμε συναισθηματικά. Δεν θα λείψουν όμως και κάποιες συναισθηματικές απογοητεύσεις ετούτο τον καιρό, όπου το δάκρυ θα πέσει κορόμηλο, εξαιτίας σκληρών, ψυχρών συμπεριφορών!

Στα οικονομικά υπάρχουν πιέσεις, ζορίσματα ευθύνες και με πολύ αγώνα μπορεί να επέλθει η ισορροπία και η αποκατάσταση! Είναι απαραίτητη η σωστή οργάνωση και η περικοπές σε κάθε τι περιττό!

H επιρροή αυτής της όψης είναι αισθητή σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους του 3ου δεκαημέρου και για όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες κοντά στην 21ο44' των παραπάνω ζωδίων!

Προβλέψεις ζωδίων

ΚΡΙΟΣ: Να είσαι διαλλακτικός, προσεκτικός, δίκαιος, λογικός και σοβαρός στις φιλικές σου σχέσεις. Ακόμα κι αν χρειαστεί να γίνουν κάποια απαραίτητα ξεκαθαρίσματα, είναι καλό για την μετέπειτα πορεία της φιλικής σου ζωής.

ΤΑΥΡΟΣ: Επιστράτευσε λογική και υπευθυνότητα και ίσως η επαγγελματική εδραίωση που θα λάβεις ως εύσημο, να είναι αυτό που καιρό επιθυμείς. Προστάτεψε την κοινωνική αλλά και οικογενειακή σου καταξίωση με σοβαρή και σωστή συμπεριφορά.

ΔΙΔΥΜΟΣ: Οι γνωριμίες που θα κάνεις φρόντισε να είναι ωφέλιμες και ουσιαστικές και μην σπαταλάς το χρόνο σου σε ανούσιες επαφές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ήρθε η στιγμή που πρέπει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις στον έρωτα, αφού θα είναι μακροπρόθεσμες και την ίδια συμπεριφορά πρέπει να κρατήσεις και στην διαχείριση των χρημάτων σου, βάζοντας σε τάξη όλες τις εκκρεμότητες.

ΛΕΩΝ: Η προσωπική σου ζωή σε πιέζει τώρα και μόνο οι σοβαρές, οι ασφαλείς και οι άξιες σχέσεις θα εδραιωθούν τώρα, ίσως και με ένα είδος επισημοποίησης ή έναρξη μίας νέας σχέσης!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο επαγγελματικός τομέας σου εφιστά την προσοχή και σε προστάζει για υπευθυνότητα και εργατικότητα! Επίσης ο τομέας της ομορφιάς, απαιτεί την ουσιαστική φροντίδα σου.

ΖΥΓΟΣ: Ο συναισθηματικός τομέας χρειάζεται πράξεις και υπευθυνότητα. Αν φερθείς με αυτό τον τρόπο οι συνέπειες θα είναι υπέρ σου και μακροπρόθεσμα. Η φήμη σου μπορεί τώρα να βελτιωθεί, με τους σωστούς χειρισμούς σου!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το οικογενειακό περιβάλλον έχει κάποιες απαιτήσεις, που ίσως σε κάνουν να νιώσεις πιεσμένος, αλλά η σωστή διαχείριση στις ενδοοικογενειακές δοκιμασίες, είναι εκείνη που θα φέρει την ιδανική και μόνιμη λύση. Μην επιστρέφεις σε έναν παλιό έρωτα, τώρα!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η κοινωνική σου ζωή, οι επικοινωνίες, οι συμφωνίες σου, τα αδέρφια και οι επαφές σου, χρειάζονται υπεύθυνη, σοβαρή και ειλικρινή συμπεριφορά, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ήρθε η ώρα να βρεις τις σωστές λύσεις και να κοιτάξεις επιτέλους ουσιαστικά τον οικονομικό τομέα, λύνοντας τα προβλήματα μία και καλή. Απέδειξε την αξία σου, κυρίως στον έρωτα, και διεκδίκησε τις επιθυμίες σου, αφού τώρα μπορείς να τις ικανοποιήσεις!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Όλες σου οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο έρωτας αλλά και ο οικονομικός τομέας απαιτούν το σοβαρό σου πρόσωπο αλλά και την συνετή και ορθή διαχείριση σου, ακόμα κι αν πιεστείς αυτό το διάστημα!

ΙΧΘΥΕΣ: Πεσμένη διάθεση και άγχος, σε χαρακτηρίζουν. Μια παρασκηνιακή ιστορία, που σε απασχολεί, τώρα απαιτεί τους σοβαρούς και υπεύθυνους χειρισμούς σου, ώστε να πάρει τη θέση που πραγματικά της αξίζει.





