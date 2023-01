Κοινωνία

Ιερέας: Ο ψευτογιατρός “έφαγε” λεφτά από ενορίτισσα και έταζε δωρεές για τον ναό

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του ψευτογιατρού από το Κορωπί που εξαπατούσε πολίτες για να αποκομίσει όφελος.

Μεταξύ των θυμάτων του φέρεται πως είναι ένας ιερέας από τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook σχετικά με τη δράση του ψευτογιατρού αναφέρει:

"Αδελφοί μου, σοκαρισμένος είδα σήμερα την εικόνα του ανθρώπου που επί 2 χρόνια ερχόταν στον Ιερό Ναό προσποιούμενος τον ευσεβή χριστιανό δίνοντας μας την εντύπωση πως επρόκειτο για κάποιον σπουδαίο επιστήμονα.

Με δική του πρωτοβουλία, δίχως να του ζητηθεί, βοηθούσε στο Ναό τον επίτροπο, μοίραζε έντυπα και βοηθούσε το Κοινωνικό παντοπωλείο.

Ερχόταν συνεχώς στο γραφείο μου, επιδίωκε να φωτογραφίζεται μαζί μου ενώ είχε γνωρίσει μέσω εμού μια οικογένεια μιας ενορίτισσας η οποία έπασχε από χρόνιο πρόβλημα υγείας και της πλάσαρε θεραπείες δήθεν από την Αμερική με ειδική τιμή όπως είπε για εκείνη , συνολικά της απέσπασε το ποσό των 2500 ευρώ.

Με υποκριτική τέχνη έλεγε πως σκοπεύει να κάνει δωρεές στον Ναό με αγιογραφίες και συμβολή στο φιλανθρωπικό έργο.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΗΚΑΜΕ που είδαμε πως είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε."

