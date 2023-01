Κοινωνία

Νίκαια - Γυναικοκτονία με στραγγαλισμό: Στο νοσοκομείο ο δράστης (εικόνες)

Τι είδε ο ιατροδικαστής που έκανε αυτοψία στο μοιραίο σπίτι. Ο συζυγοκτόνος κάλεσε την Αστυνομία μετά την πράξη του, που άφησε “μόνο” του ένα ανήλικο παιδί. Τι λένε πληροφορίες για το παρελθόν του 50χρονου.

Θλίψη και προβληματισμό προκαλεί η νέα γυναικοκτονία, με θύμα μια γυναίκα 54 ετών, την οποία ομολόγησε πως σκότωσε ο σύζυγός της, μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Βοσπόρου, κοντά στον Άγιο Γεώργιο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο 50χρονος τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα και είπε ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του.

Ακουγόταν να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ωστόσο από την έρευνα δεν βρέθηκαν ίχνη από αλκοόλ στο σπίτι.

«Ελάτε σπίτι μου, σκότωσα τη γυναίκα μου» φέρεται να είπε ο 50χρονος, όταν κάλεσε την Άμεση Δράση, προκειμένου να ομολογήσει την δολοφονία της συζύγου του.

Στο ισόγειο διαμέρισμα της οδού Βοσπόρου κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό του θύματος, η οποία φέρει σημάδια στο λαιμό.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από στραγγαλισμό με απόφραξη στόματος και μύτης, ενώ βρέθηκαν εκχυμώσεις συμβατές με δάχτυλα στην τραχηλική χώρα και εκχύμωση του άνω βλεφάρου του αριστερού ματιού.

Ο 50χρονος φέρεται να έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια τη σύζυγό του, προτού καλέσει την αστυνομία για να παραδοθεί.

Το ζευγάρι έχει και μια ανήλικη κόρη, η οποία δεν ήταν σπίτι τη στιγμή του φόνου, καθώς εδώ και 6 μήνες μένει και τη γιαγιά της.

Ο 50χρονος καθ' ομολογία του συζυγοκτόνος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ αναφέρεται πως είχε βεβαρημένο παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως ο 50χρονης αντιμετώπιζε προβλήματα, πως έπινε και πως η αστυνομία είχε ξαναπάει σπίτι, αφού ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη σύζυγό του. Ο δράστης είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2017 και το 2019, όταν κλήθηκαν αστυνομικοί στο σημείο μετά από αναφορές για άσκηση βίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, όταν η υπόθεση έφτανε στα δικαστήρια η σύζυγός του έλεγε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του, υποστηρίζοντας ότι ήταν αλκοολικός και πως αντιμετώπιζε ψυχιατρικό νόσημα. Σε ένα περιστατικό, αστυνομικοί τον είχαν μάλιστα θέσει υπό προστατευτική φύλαξη, όταν τον είχαν εντοπίσει στο δρόμο μεθυσμένο

Ο άνδρας προσήχθη για ανάκριση, όμως ενώ συνομιλούσε με αστυνομικούς, έπαθε επιληπτική κρίση και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

