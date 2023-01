Κόσμος

Λος Άντζελες: Μακελειό με πυροβολισμούς σε φεστιβάλ (εικόνες)

Πληροφορίες για πολλά θύματα σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ.

Η αστυνομία έσπευσε χθες Σάββατο βράδυ (τοπική ώρα) σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, ανέφερε η εφημερίδα LA Times στον ιστότοπό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ, στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για το περιστατικό, ούτε ο αριθμός των θυμάτων. Όπως μετέδωσε το Associated Press, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα χθες για να παραστούν στην έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

Τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει συλληφθεί ο δράστης.

Το Μόντερεϊ Παρκ βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

