Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ - Κυριακή: ισχυρές καταιγίδες και χιόνια από το απόγευμα

Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με τα πλέον επίκαιρα στοιχεία, για την εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού που έχει ενσκήψει στην Ελλάδα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 19-01-2023 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Κυριακή (22-01-2023),

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Από το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στη Θράκη μέχρι το βράδυ. Στην ανατολική Μακεδονία τις βραδινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Τηn Δευτέρα (23-01-2023),

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο έως το βράδυ. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά όπου στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Την Τρίτη (24-01-23)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία -κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια- και στις Σποράδες.

προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία -κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια- και στις Σποράδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

