Παππάς - Καλογρίτσας: Η ΝΔ εξέπεμψε “Missing Alert για τον Τσίπρα“

Η συμπολίτευση συνεχίζει την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μετά από όσα υποστηρίζει η γραμματέας του Χρήστου Καλογρίτσα περί μαύρου χρήματος που διοχετευόταν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Νέο επεισόδιο στην πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά από την συνέντευξη της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, Ευθαλίας Διαμαντή.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», η κ. Διαμαντή επαναλαμβάνει ότι ο κ. Καλογρίτσας χρηματοδοτούσε αφειδώς τις προσπάθειες του κόμματος να αποκτήσει δικό του τηλεοπτικό κανάλι και δική του εφημερίδα.

Επιπλέον, δηλώνει πως ο Νίκος Παππάς πήγαινε συχνά συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του Αρτέμη Αρτεμίου στα γραφεία του κ. Καλογρίτσα, κυρίως για το τηλεοπτικό κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της σημειώνει πως για το σχεδιαζόμενο κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ «ο κ. Καλογρίτσας πλήρωνε μισθούς, παρείχε την υποδομή κάθε μορφής, δηλαδή κτίρια γραφείων, απαραίτητο υλικό σε υπολογιστές κλπ και αναζήτηση εξοπλισμού. Ταυτόχρονα ενίσχυε και το κόμμα όσο μπορούσε».

Σε σημερινή ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρονται τα εξής:

«Εκπέμπουμε Missing Alert για τον κ. Τσίπρα! Ελπίζουμε να βρεθεί γρήγορα για να απαντήσει στα ερωτήματα που δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε:

Όσα καταγγέλλονται σχετικά με το κόμμα του και τον στενότερο συνεργάτη του ήταν εν γνώσει του ή όχι;

Γίνονταν υπό την καθοδήγησή του ή όχι;

Αν είναι ψευδή και συκοφαντικά γιατί δεν έχει μηνύσει τον κ. Καλογρίτσα που χρόνια τώρα λέει τα ίδια, εξειδικεύοντάς τα τις τελευταίες μέρες, δημοσιοποιώντας sms, και μιλώντας για «τόμο» νέων sms;

Ποια ήταν η σχέση του ίδιου του κ. Τσίπρα με τον Mr. Offshore, κ. Αρτεμίου, που μπαινόβγαινε στο Μαξίμου, έκανε ραντεβού με Παππά-Καλογρίτσα, ζητούσε ασφάλεια για να μεταφέρει βαλίτσες και προοριζόταν για το 16% αδιαίρετο μαζί με το 35% Καλογρίτσα στο Syriza channel, βάσει των καταγγελιών και των μηνυμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την πλευρά Καλογρίτσα; Είναι ο ίδιος που έχει φωτογραφηθεί με τσάντες έξω από το Μαξίμου και συνταξίδευε με τον κ. Παππά στη Βενεζουέλα. Και είναι ο ίδιος που είχε εκπρόσωπο της εταιρείας του στην Ελλάδα τον κ. Πετσίτη, ο οποίος επίσης μπαινόβγαινε τότε στο Μαξίμου.

Ποιος ήταν τελικά ο καθοδηγητής πίσω από αυτό το ιδιότυπο αρχηγείο διανομής μαύρου χρήματος σε κόμμα, κομματικά στελέχη, κομματικά ΜΜΕ και κομματικούς μηχανισμούς προπαγάνδας, που είχε στηθεί, βάσει των καταγγελιών; Ή είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, για αυτό κρύβεται και δέχεται άφωνος τα όσα αποκαλύπτει ο Καλογρίτσας, προκειμένου προφανώς να μην τον «προκαλέσει» και αποκαλύψει περισσότερα. Ή δεν έχει καμία σχέση και όλα γίνονταν εν αγνοία του, οπότε θα ήταν ο πρώτος που θα έπρεπε να επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, πράγμα που θα ξεκαθάριζε με μια δημόσια τοποθέτησή του εδώ και 8 μέρες! Ή όλες οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις είναι ψευδείς και συκοφαντικές για το κόμμα του, οπότε μάλλον έχει κρυφτεί 8 μέρες ετοιμάζοντας πυρετωδώς τη μήνυση κατά των «συκοφαντών» του!

ΥΓ: Φαίνεται ότι ο ιός της «εξαφάνισης» εξαπλώνεται ραγδαία γιατί η ίδια αφωνία χτύπησε και τον πολυγραφότατο μέχρι προ ημερών κ. Αρτεμίου!».

