Super League: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ... πράξη Νο 74

Ποια ήταν η πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας τους. Οι νίκες και οι ήττες των δυο ομάδων.



Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19:30) τον ΠΑΟΚ στην 74η μεταξύ τους συνάντηση (ως γηπεδούχος) από το 1959-60, όταν και καθιερώθηκε το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής/Super League.

Η πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας τους, όπως αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμα η ιστοσελίδα της Super League, έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 1960 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τον Παναθηναϊκό νικητή (1-0) χάρη στο γκολ του Βαγγέλη Πανάκη.

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε ένα σερί με επτά νίκες στην έδρα του, το οποίο «έσπασε» από τον ΠΑΟΚ με την λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στις 16 Απριλίου 1967.

Στις 18 Μαρτίου 1973 ο ΠΑΟΚ πήρε τους βαθμούς της νίκης με το 2-0 άνευ αγώνα, αφού ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό της ομάδας από το πρωτάθλημα για δύο αγωνιστικές για όσα είχαν συμβεί στο επεισοδιακό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Καραϊσκάκη.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 άνευ αγώνα το 1990-91 και μια του ΠΑΟΚ στα play off του 2016-17, σε αναμετρήσεις που ξεκίνησαν κανονικά, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε –εντός γηπέδου-το αήττητο σερί του μέχρι και το 1984-85, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο χάρη στο γκολ του Πάπριτσα στην σεζόν που κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Στις συνολικά 73 που προηγήθηκαν ο Παναθηναϊκός έχει 47 νίκες, ο ΠΑΟΚ 9, 17 αγώνες με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό έχουν ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, με τα γκολ να είναι 129-51 (για τους «Πράσινους»)

Από αυτά τα 73 ματς, μόλις τα οκτώ δεν είχαν σκορ, ενώ τα πιο παραγωγικά ήταν το 5-2 της σεζόν 2000-01 και το 4-3 του 2014-15. Η ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι το 3-1 του 2021-22.

