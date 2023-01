Οικονομία

Κικίλιας: Φωτίσαμε νέους προορισμούς - Ισχυρός πόλος έλξης η Ελλάδα

Άρθρο του υπουργού Τουρισμού. Η στρατηγική που απέδωσε καρπούς και ο στόχος για το 2023.

"Το 2023 συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω επέκταση της σεζόν με στόχο η Ελλάδα να προσελκύει ταξιδιώτες και τους 12 μήνες του έτους" αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα "Παρόν της Κυριακής" ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι η στρατηγική για προβολή νέων προορισμών, άνοιγμα σε νέες αγορές, προσέλκυση high spenders ταξιδιωτών και προώθηση του city break, απέδωσε καρπούς.

"Και μόνο το γεγονός ότι συγκρίνουμε το 2022 των πολλαπλών κρίσεων με το «ανέφελο» 2019 αποδεικνύει την επιτυχία της περασμένης τουριστικής περιόδου. Κάνοντας, λοιπόν, τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, και βλέποντας τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για ταξιδιωτικά έσοδα και αφίξεις, αλλά και της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους τζίρους των επιχειρήσεων, μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε τον στόχο μας: Σε μια περίοδο με πολλές αντιξοότητες, στηρίξαμε καταλύματα, εστίαση, εμπόριο, και φυσικά τον πρωτογενή τομέα που με τα προϊόντα του εφοδιάζει όλες αυτές τις επιχειρήσεις," δηλώνει ο κ. Κικίλιας.

Αναφορικά με το αναπτυξιακό πρόσημο του τουρισμού, υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος έκανε την Ελλάδα ισχυρό πόλο έλξης για διεθνείς κολοσσούς οι οποίοι επενδύουν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικούς λιμένες και θεματικά πάρκα. "Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ- προχωρά σε έργα και υποδομές που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας" σημειώνει ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι το στοίχημα για το 2023 είναι η βιωσιμότητα με πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις που θα έχουν στο επίκεντρο τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την οικολογία, την κυκλική οικονομία, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και την ανάδειξη της παράδοσης και της πλούσιας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

"Έχοντας, λοιπόν, στο επίκεντρο της πολιτικής μας το τρίπτυχο "βιωσιμότητα- έργα υποδομής- 12μηνος τουρισμός" συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς την προσπάθεια για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της χώρας, πάντα με πρωταρχικό μας στόχο την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και τη στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας" καταλήγει στο άρθρο του ο κ. Κικίλιας.

