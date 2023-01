Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση νόμου για το “μπλόκο” στον Κασιδιάρη

Στη δημοσιότητα η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη. Τι προβλέπει.



Πρόταση Νόμου που θα μπλοκάρει με συνταγματικό τρόπο τη συμμετοχή του κόμματος του Κασιδιάρη στις βουλευτικές εκλογές θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ.



Σύμφωνα με την Πρόταση Νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα έχουν δικαίωμα κατάρτισης πολιτικών συνδυασμών τα πολιτικά κόμματα των οποίων η οργάνωση και η δράση «δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος» σύμφωνα με το Σύνταγμα. Όμως η εν λόγω ρύθμιση θα προσδιορίζει ρητώς τα κριτήρια για κάτι τέτοιο.

Στην πρόταση με τίτλο «Για την προστασία της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στις εκλογές» υπογραμμίζεται πως στο άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι η ίδρυση πολιτικών κομμάτων είναι ελεύθερη, όμως η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ειδικότερα, αναφέρεται πως «Δεν έχουν δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών πολιτικά κόμματα, η οργάνωση και δράση των οποίων δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά την έννοια του άρθρου 29 παρ. 1 του συντάγματος».

Σημειώνεται μάλιστα, πως τέτοια είναι πολιτικά κόμματα των οποίων «οι καταστατικές διατάξεις ή ιδεολογικές διακηρύξεις ή η πολιτική δράση υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, χαρακτηριστικά φύλου ή την αναπηρία, καθώς επίσης κόμματα των οποίων ο επικεφαλής ή μέλος οργάνου διοίκησης έχει καταδικαστεί, ακόμα και πρωτοδίκως, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα».

Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ:

