Σήμα για βόμβα σε πτήση προς Αθήνα - Συνοδεύεται από ελληνικά F - 16

Συνεγαρμός για πτήση προς την Αθήνα, μετά απο ειδοποίηση για βόμβα.

Σε συναγερμό τέθηκε η Πολεμική Αεροπορία όταν σε αεροπλάνο της Ryanair με δρομολόγιο από Πολωνία προς Αθήνα υπήρξε σήμα κινδύνου, έπειτα από πληροφορία για ύπαρξη βόμβας. Αμέσως, απογειώθηκαν από την 111 Πτέρυγα Μάχης στην Αγχίαλο ελληνικά F-16 της 330 Μοίρας που βρίσκονταν σε Readiness, τα οποία συνοδεύουν το αεροπλάνο και σε λίγο αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”.

Τα ελληνικά μαχητικά συνοδεύουν το αεροσκάφος από τον εναέριο χώρο των Σκοπίων, ενώ προηγουμένως το συνόδευαν ουγγρικά μαχητικά. Πετάει συνεχώς πάνω από θάλασσα, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Πηγή:enikos.gr





