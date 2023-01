Κοινωνία

Στο Ελ. Βενιζέλος η πτήση “θρίλερ” προς Αθήνα

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας προσγειώθηκε το αεροσκάφος για το οποίο υπήρξε ειδοποίηση για βόμβα.

Προσγειώθηκε στις 17.40 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος αεροπλάνο της εταιρείας Ryan Air, που έστειλε ειδοποίηση για βόμβα. Το αεροπλάνο, που συνοδευόταν από ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας - όπως προβλέπει το πρωτόκολλο - εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κατοβίτσε της Πολωνίας στην Αθήνα και μεταφέρει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 150 επιβάτες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδιαδρόμου, που είχαν υποδείξει οι ελληνικές αρχές, μακριά από τα υπόλοιπα αεροσκάφη, που βρίσκονται αυτή την ώρα στο Ελ. Βενιζέλος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η Πυροσβεστική, ειδικό τμήμα των ΤΕΕΜ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν εξονυχιστικά το αεροπλάνο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αρχικά θα γίνει έλεγχος όλων των επιβατών, που θα κατέβουν ένας ένας και χωρίς τις αποσκευές τους και στη συνέχεια θα ελεγχθούν όλοι οι χώροι του αεροσκάφους και οι αποσκευές που έχουν φορτωθεί σε αυτό.

