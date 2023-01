Αθλητικά

Ιωνικός - ΑΕΚ: Νίκη με ανατροπή για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική η νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ, στην Νεάπολη. Το βλέμμα στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Με ανατροπή και το «χρυσό» γκολ του Τσούμπερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη (όπως εξελίχθηκε το ματς) νίκη με 2-1 επί του Ιωνικού στη Νεάπολη, σε αναμέτρηση για τη 19η αγωνιστική της Super League. Οι ουραγοί Νικαιώτες προηγήθηκαν στο 38΄ με τον Σεμπά και ως το τελευταίο δεκάλεπτο άντεχαν και έδειχναν ικανοί να πανηγυρίσουν την πρώτη φετινή εντός έδρας νίκη τους. Ο Βίντα όμως ισοφάρισε στο 82΄ και το γκολ του Τσούμπερ έδωσε στην Ενωση τους τρεις βαθμούς, που τη φέρνουν στο -1 από την κορυφή, εν αναμονή του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Το πρώτο 20λεπτο είχε την αναμενόμενη μορφή, με τον «Δικέφαλο» να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και συντριπτικά υπέρ του την κατοχή και να αναζητά τρόπους για να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων, χωρίς να τα καταφέρει. Η πρώτη καλή φάση της ΑΕΚ ήταν μία άστοχη κεφαλιά του Σιμάνσκι στο 21΄, αλλά ένα λεπτό αργότερα η ομάδα του Δημήτρη Σπανού έδειξε τις διαθέσεις της να «χτυπήσει» στις αντεπιθέσεις. Αρχικά οι παίκτες του Ιωνικού ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Ρότα μέσα στην περιοχή, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Κάνιας έπιασε έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή, ο οποίος σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.

Με τους «κιτρινόμαυρους» να αδυνατούν να βρουν λύσεις δημιουργικά, ο Ιωνικός σιγά-σιγά «ξεθάρρεψε», έψαξε με περισσότερη επιμονή τις αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ηταν το 38ο λεπτό, όταν ο Φαντιγκά διέσχισε ανενόχλητος το μισό γήπεδο και πέρασε ωραία κάθετη στον Σεμπά, ο οποίος απέφυγε με μία προσποίηση τον Μουκουντί και με αριστερό σουτ νίκησε τον Αθανασιάδη. Η Ενωση προσπάθησε να απαντήσει πριν τελειώσει το ημίχρονο, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε σε κόρνερ το καλό φάουλ του Χατζισαφί στο 44΄.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του β΄ μέρους ο Χατζισαφί απείλησε και πάλι με μακρινό σουτ, όμως ο Χουτεσιώτης ήταν ξανά σε ετοιμότητα. Ο τερματοφύλακας του Ιωνικού έκανε νέα μεγάλη επέμβαση στο 56΄ (με τη βοήθεια και του δοκαριού) σε κοντινή προβολή του Φαν Βέερτ μετά από εκτέλεση κόρνερ, με το ματς να παίζεται στο μισό γήπεδο. Ο Γκατσίνοβιτς, που επανήλθε μετά την επέμβαση που έκανε στους κοιλιακούς και χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή, βρέθηκε σε καλή θέση στο 75΄ αλλά σούταρε άστοχα, ενώ τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Αθανασιάδης δεν συγκράτησε τη μπάλα στο μάλλον αδύναμο σουτ του Ρουμπουλάκου, ο Γούλερι μπήκε στη φάση, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έσωσε την εστία του.

Τελικά, ο «Δικέφαλος» βρήκε την ισοφάριση στο 82΄ από στημένη φάση. Ο Πάολο Φερνάντες εκτέλεσε το κόρνερ, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά και, με το παρθενικό του γκολ με τα κιτρινόμαυρα, έφερε το ματς στα ίσια. Η Ενωση πίεσε για την ολική ανατροπή, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το σουτ του Μάνταλου στο 87΄, αλλά στο 92΄ ο Τσούμπερ υποδέχθηκε την πάσα του Μάνταλου και με δυνατό σουτ από πλάγια θέση χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Φαντιγκά, Βαλεριάνος, Ρομαό, Κάνιας - Βίντα, Σιμάνσκι, Μουκουντί, Τσούμπερ

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Γούλερι (88΄ Μάντζης), Σόουζα (50΄ Αντούνες), Βαλεριάνος, Κάνιας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Σάκιτς, Σεμπά, Φαντιγκά (76΄ Ρουμπουλάκου)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Χατζισαφί, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Σιμάνσκι (63΄ Γκατσίνοβιτς), Αμραμπατ (74΄ Τσούμπερ), Γιόνσον, Πινέδα (74΄ Μάνταλος), Φαν Βέερτ (62΄ Φερνάντες), Αραούχο

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία: Κατολίσθηση και κυκλοφοριακό χάος στον δρόμο προς Ταΰγετο (εικόνες)

Νίκαια - Γυναικοκτονία με στραγγαλισμό: Στο νοσοκομείο ο δράστης (εικόνες)

Missing Alert: Πού εντοπίστηκε ο 16χρονος αγνοούμενος