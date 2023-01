Αθλητικά

Άρης - ΠΑΟΚ: “Κιτρινόμαυρο” το ντέρμπι

Ο Άρης κατάφερε να επιβληθεί το ΠΑΟΚ στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο και πήρε το ντέρμπι.

Επέβαλλε το... νόμο του από την αρχή στο ματς και έφτασε, με αποφασιστικό τρόπο σήμερα στη νίκη ο Αρης, στο Αλεξάνδρειο, για την 13η αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 77-70 και επέστρεψε σε θετικά αποτελέσματα, μετά από 3 συνεχείς ήττες στο πρωτάθλημα (σ.σ. από Κολοσσό, Προμηθέα, Παναθηναϊκό).

Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Τζέι Ντι Νότε (26π. με 4/8 τρίποντα, 4 ριμπ., 3 ασ., 3 κλ.). Καταλυτική ήταν στο φινάλε η παρουσία του Τζος Χέιγκινς (12π., 2 κλ.).

Δεύτερο, στη σειρά, αρνητικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ στην Basket League (σ.σ. προηγήθηκε η εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι), στον οποίο στοίχισαν τα πολλά λάθη (18), οι χαμένες βολές (12/22) και ο σχεδόν μονοδιάστατος τρόπος επίθεσης από τα 6.75 (14/30 δίποντα, 10/23 τρίποντα). Πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο» ήταν ο Τζέιλεν Χαντς (17π.)

* Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και έμεινε θεατής της αναμέτρησης για τον Αρη , ο Βασίλης Καββαδάς.

* Με μηχανοκίνητη πορεία από την περιοχή Χαριλάου και διασχίζοντας δρόμους της Θεσσαλονίκης, έφτασαν δεκάδες υποστηρικτές του Αρη στο Αλεξάνδρειο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, τιμώντας με την κίνηση τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 39-38, 59-53, 77-70

Βάζοντας με ευκολία την μπάλα στο καλάθι, με τους Νότε, Γκούντγκουϊν, ο Αρης προηγήθηκε με 7-0 στο 2’, απόσταση που, με τον Σανόγκο να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, «ανέβηκε» στο 8’ +7 (15-8) και στο 12’ στο +11 (27-16).

Η εκτελεστική δεινότητα του Ράιλι από τα 6.75 επέτρεψε στον ΠΑΟΚ, με επιμέρους 2-9, να πλησιάσει στους 4 πόντους στο 15’ (29-25). Οι «κιτρινόμαυροι» ξέφυγαν άμεσα ξανά με +9 (34-25), με τον «Δικέφαλο» να απαντά με σερί 5-13, έχοντας εφαλτήριο την άμυνά του και κινητήριο μοχλό στην επίθεση τον Φράνκε και να φεύγει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο μειώνοντας στο μισό καλάθι (39-38).

Στην έναρξη της τρίτης περιόδου ο Αρης βρέθηκε στο +6 (43-38), ο ΠΑΟΚ πλησίασε- για μια ακόμη φορά- στον πόντο (47-46), οι γηπεδούχοι δεν αποσυντονίστηκαν και με βασικό εκφραστή τον Νότε πήγαν στο +8 στο 31’ (61-53). Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν ξανά σε απόσταση δύο πόντων με τον Χαντς (35’ 66-64), χρονικό σημείο που το πήρε… προσωπικά ο Χέιγκινς, με οκτώ συνεχείς πόντους του οποίου ο Αρης πήγε στο +6 (74-68), με 1’12’’ να απομένουν για τη λήξη, και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Κάρδαρης, Ζαχαρής

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 4, Γκούντγουϊν 6, Νότε 26 (4), Νετζήπογλου, Χέιγκινς 12, Μήτρου-Λονγκ 7, Σανόγκο 12, Τολιόπουλος 10 (1), Σχίζας

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 12 (1), Ράιλι 10 (2), Μαργαρίτης, Σαλούστρος, Ρένφρο 12, Τσιακμάς, Χαντς 17 (3), Πόλεϊ 3 (1), Σλαφτσάκης, Σάιμπερτ 8 (2), Κακλαμανάκης 5, Καμπερίδης 3 (1)

