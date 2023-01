Αθλητικά

Basket League: Ο Παναθηναϊκός “δραπέτευσε” με διπλό από το Λαύριο

Στη λήξη κατάφερε να πάρει τον αγώνα στο Λαύριο ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε χειρότερος των προσδοκιών στο Λαύριο, ακολουθούσε στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και χρειάστηκαν δύο διαδοχικά τρίποντα του Μπέικον και το λέι απ του Λι στα 0,6 πριν τη λήξη για να «δραπετεύσει» με το «διπλό», 84-86, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής. Ο Λι σημείωσε 22 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα, ο Ντουέιν Μπέικον πέτυχε 18 πόντους με 6/9 τρίποντα, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης ανέβασε απόδοση στην 3η περίοδο και τέλειωσε το παιχνίδι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν πρόβλημα στα ριμπάουντ (38 το Λαύριο, 31 ο Παναθηναϊκός), με τον Γιάννη Κουζέλογλου να σημειώνει double double για την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Κορυφαίος για το Λαύριο ήταν ο Αρ Τζέι Κόουλ, με 21 πόντους (5/8 τρίποντα), 20 πόντους πρόσθεσε ο Φλαγκ και 17 ο Λάνγκεβαϊν.

Ο Παναθηναϊκός μετρά πλέον 11 νίκες - 2 ήττες και ισοβαθμεί στην κορυφή με τον Ολυμπιακό, αλλά οι Πειραιώτες έχουν αγώνα λιγότερο, καθώς αύριο, Δευτέρα (23/1) αντιμετωπίζουν εκτός έδρας το Περιστέρι. Το Λαύριο που έκανε μεγάλη εμφάνιση δεν κατάφερε να τη συνδυάσει και με μία μεγάλη νίκη και υποχώρησε στο 2-11.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 42-39, 67-67, 84-86

Με Ουίλιαμς, Παπαγιάννη και Γιώργο Καλαϊτζάκη, ο Παναθηναϊκός διατηρούσε προβάδισμα με βραχεία κεφαλή στα πρώτα λεπτά μετά το τζάμπολ, αλλά σύντομα... βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Οι γηπεδούχοι απάντησαν και με 10 πόντους του Σαβιόν Φλαγκ, 6 του Σιρίλ Λάνγκεβαϊν και 5 του Γιάννη Κουζέλογλου πάτησαν γκάζι αφήνοντας στο -10 (25-15) τους «πράσινους». Με μία βολή του Πονίτκα και λέι απ του Γιώργου Καλαϊτζάκη, ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 25-18, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου.

Το σερί 6-0 των «πρασίνων» είχε ως αποτέλεσμα να μειώσουν στο -1 οι παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς (25-24), με την έναρξη της 2ης περιόδου. Λι και Ουίλιαμς ανέλαβαν δράση στην προσπάθεια να προσπεράσει ο Παναθηναϊκός, όμως ο Γκρέι, ο Φλαγκ και εν συνεχεία ο Αρ Τζέι Κόουλ είχαν... έτοιμες απαντήσεις κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός πλησίαζε απειλητικά τους γηπεδούχους. Εν τέλει στο 17ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 37-37 χάρη σε τρίποντο του Λι, προσπέρασε 34-37 με δεύτερο διαδοχικό τρίποντο του ίδιου, αλλά μία ακόμη φορά απώλεσε την πρωτοπορία. Ο Παπαγιάννης έστειλε με φάουλ στη γραμμή των βολών τον Λάνγκεβαϊν, αυτός ήταν εύστοχος και στις δύο βολές, ενώ ο Κόουλ με τρίποντο «έγραψε» το 39-37. Κι όταν ο Παπαγιάννης απάντησε με κάρφωμα στην επόμενη φάση για το 39-39, ο Κόουλ με νέο τρίποντο και φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους, διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου (42-39). Το Λαύριο μετρούσε 21 ριμπάουντ στο πρώτο εικοσάλεπτο (6 ο Κουζέλογλου στο α΄ μέρος) έναντι των 14ων του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός δεν προσπέρασε ποτέ στην 3η περίοδο, βρέθηκε στο -7 (53-46) δια χειρός Φλαγκ και 55-48 από τον Κουζέλογλου, αλλά και από τρίποντο του Κόουλ (58-51), στο 25ο λεπτό. Οι Πονίτκα, Γκουντάιτις και Λι ισοφάρισαν σε 65-65, για να βρει το τέλος του 3ου δεκαλέπτου ισόπαλες τις δύο ομάδες, με 67-67, μετά από δίποντο του Φλαγκ και από μία εύστοχη βολή των Πονίτκα και Γιώργου Καλαϊτζάκη.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πέτυχε διαδοχικά καλάθια, με την έναρξη της 4ης περιόδου, για το 70-76. Οι Κουζέλογλου και Κόουλ μείωσαν στον πόντο (75-76), με τον Παπαγιάννη να είναι μία ακόμη φορά παρών (75-78). Ο Λάνγκεβάιν απάντησε με τέσσερις δικούς του διαδοχικούς πόντους βάζοντας μπροστά το Λαύριο στο σκορ, 79-78, τρία λεπτά πριν τη λήξη. Όμως, ο Μπέικον, με εναπομείναντα χρόνο 1:45΄΄ ευστόχησε σε τρίποντο και εν συνεχεία πέτυχε ένα ακόμη, για το +5 (79-84) υπέρ των «πρασίνων». Ο Ράντονιτς τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή, ο Κόουλ ήταν εύστοχος στη βολή (80-84). Στα 51΄΄, ο Ρέμι με 2/2 βολές μείωσε σε 82-84, ο Ουίλιαμς ήταν άστοχος για τρεις στα 28΄΄, με τον Ρέμι να παίρνει και το φάουλ από τον Ουίλιαμς και να ισοφαρίζει σε 84-84, 7 δεύτερα πριν το τέλος. O Λι με λέι απ έκανε το 84-86, και στα 0,6 που απέμεναν στην επαναφορά για το Λαύριο, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Διαιτητές: Θεονάς, Μηλαπίδης, Κανελλόπουλος Μ.

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Φλαγκ 20 (1), Κόουλ 21 (5), Λάνγκεβαϊν 17, Κολοβέρος 4, Κουζέλογλου 11 (1), Γκρέι 5 (1), Νικολαϊδης 2, Ρέμι 4, Ζάρας, Γερομίχαλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Λι 22 (3), Παπαγιάννης 14, Ουίλιαμς 10 (2), Καλαϊτζάκης Γ. 5, Μπέικον 18 (6), Καλαϊτζάκης Π., Πονίτκα 11 (1), Γκουντάιτις 6

