Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: “Πάρτι” του δικέφαλου στη Λεωφόρο

Εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ επί του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στη γεμάτη Λεωφόρο.

Σε... πάρτι μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League, φτάνοντας σε μία εμφατική νίκη με 3-0 και ξαναμπήκε (κι αυτός) στη διεκδίκηση του εφετινού τίτλου. Το αυτογκόλ του Ρουμπέν στο 44’ και τα «χτυπήματα» της... κόμπρας από τους Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, χάρισαν μία τεράστιας αξίας και σημασίας νίκη στον ΠΑΟΚ, που μείωσε στους 6 βαθμούς την απόστασή του από την κορυφή. Μόλις στο +1 πλέον το προβάδισμα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ, με το πρωτάθλημα να παίρνει... φωτιά.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ πιο συγκροτημένα και πάτησε δύο φορές την περιοχή του Παναθηναϊκού στο πρώτο τρίλεπτο, όμως οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τελική στο ματς στο 4’ με το πλασέ του Παλάσιος που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 9’ ο Παλάσιος πήρε μέτρα με την μπάλα από τη δεξιά πλευρά, γύρισε προς τον Τσέριν, όμως το τελείωμα του Σλοβένου πήγε χαμηλά και πάνω στον Κοτάρσκι που απέκρουσε ενστικτωδώς.

Η πίεση του ΠΑΟΚ στις πρώτες πάσες στον Ρουμπέν δημιούργησε σοβαρό «θέμα» στον Παναθηναϊκό που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα με ευκολία και τα λάθη που γίνονταν στη μεσαία γραμμή, δημιουργούσαν συνθήκες ανισορροπίας στην «πράσινη» άμυνα.

Στο 20’ το σουτ του Χουάνκαρ από καλή θέση έφυγε άουτ, ενώ στο 24’ από κλέψιμο της μπάλας, ο Κωνσταντέλιας «σέρβιρε» προς τον Ολιβέιρα που σούταρε μετά από μία επαφή, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Σένκεφελντ, χτύπησε στο δεξί δοκάρι και κατέληξε στην αγκαλιά του Μπρινιόλι.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να γίνεται πιο πιεστικός μετά το 35’, όμως δεν είχε τρόπο να φτάσει σε σωστές εκτελέσεις μπροστά απ’ την εστία του Κοτάρσκι. Αντίθετα, λίγο πριν το ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Ρουμπέν Πέρεθ. Στο 44’ από βαθιά μπαλιά και κακό διώξιμο των Χουάνκαρ και Σένκεφελντ, ο Κωνσταντέλιας σούταρε, ο Μπρινιόλι απέκρουσε, αλλά η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ισπανό μέσο και κατέληξε στο βάρος της εστίας του, για το 1-0 του ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πετυχαίνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Μέσα σε μόλις 16 δευτερόλεπτα από το σφύριγμα του Κουλμπάκοφ, ο Νάρεϊ από τα δεξιά έκανε τη μπαλιά προς τον Ολιβέιρα, εκείνος με τακουνάκι έδωσε στον Κωνσταντέλια κι αυτός έδωσε παράλληλα στον Ζίβκοβιτς που πλάσαρε για το 2-0.

Στο 52’ ο Ολιβέιρα γύρισε τη μπάλα πριν αυτή βγει άουτ, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν απομάκρυνε, με την μπάλα να φτάνει στον Κωνσταντέλια που έκανε το σουτ και νίκησε τον Μπρινιόλι για το 3-0 του ΠΑΟΚ, «τελειώνοντας» το παιχνίδι, πριν καλά-καλά... αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο.

Στο 54' Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά με τον Ολιβέιρα να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι του Μπρινιόλι, που γλίτωσε την τέταρτη παραβίαση της εστίας του.

Οι αλλαγές που έγιναν αμέσως από τον Γιοβάνοβιτς δεν άλλαξαν το παραμικρό, ο ΠΑΟΚ είχε φέρει πια τον αγώνα απολύτως στα μέτρα του και δίχως να απειληθεί ως το φινάλε έφτασε σε μία πανάξια νίκη που «βύθισε» τον Παναθηναϊκό σε μεγάλη εσωστρέφεια, ενόψει (και) της κυπελλικής ρεβάνς της Πέμπτης (26/1) στο ίδιο γήπεδο...

Διαιτητής: Αλεξέι Κουλμπάκοφ (Λευκορωσία)

Κόκκινη: 90΄+1 Σένκεφελντ (2η κίτρινη)

Κίτρινες: Παλάσιος, Σένκεφελντ - Αουγκούστο, Κουλιεράκης, Σβαμπ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (57’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ (57’ Πούχατς), Ρουμπέν (60’ Τσόκαϊ), Τσέριν, Παλάσιος, Μπερνάρ (60’ Σπόραρ), Βέρμπιτς, Ιωαννίδης (82’ Σάντσες).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης (73’ Κάργας), Ράφα Σοάρες, Αουγκούστο (73’ Ντάντας), Σβαμπ, Νάρεϊ (70’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (82’ Μπίσεσβαρ), Αντρ. Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (82’ Μπράντον Τόμας).

*Στο ημίχρονο του αγώνα ο Δημήτρης Σαραβάκος βράβευσε τους Τζιμπρίλ Σισέ και Μάρκους Μπεργκ για την προσφορά τους στον σύλλογο, με τους δύο μεγάλους «κανονιέρηδες» του παρελθόντος να γνωρίζουν την αποθέωση από την εξέδρα.

