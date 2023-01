Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σαμπάζ Νέιπιερ θα ενισχύσει την ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η εμπειρία του παίκτη και στο NBA, αλλά και στην Euroleague, από την οποία αναγκάστηκε να “φύγει” λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Στον Σαμπάζ Νέιπιερ κατέληξε ο Ντέγιαν Ράντονιτς για την ενίσχυση της περιφέρειας του Παναθηναϊκού.

Ο Πορτορικανός γκαρντ αγωνιζόταν πέρυσι στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και έχει εμπειρία στη Euroleague.

'Ομως, λόγω της απαγόρευσης της συμμετοχής των ρωσικών ομάδων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Νέιπιερ υπέγραψε στους Καπιτάνες στο Μεξικό, που αγωνίζονται και στην G-League.

O Nέιπιερ έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο στο NCAA με τους UConn Χάσκιεζ.

Στο NBA έχει αγωνιστεί σε Μαϊάμι, Ορλάντο, Πόρτλαντ, Μπρούκλιν, Μινεσότα και Ουάσινγκτον.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαρία Αναστασοπούλου με μουστάκι… για ένα στοίχημα (βίντεο)

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές

Ψευτογιατρός - Κούγιας: “Δικαιοσύνη… Ουγκάντας” η δημοσιοποίηση στοιχείων χωρίς δίωξη