Κοινωνία

Ψευτογιατρός - Κούγιας: “Δικαιοσύνη… Ουγκάντας” η δημοσιοποίηση στοιχείων χωρίς δίωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχει ποινική δίωξη σε βάρος του αποκαλούμενου ως ψευτογιατρού υποστηρίζει ο Αλέξης Κούγιας. Τι λέει για “φτωχόσπιτο” του 66χρονου, τους καταγγέλλοντες και το χειρισμό της υπόθεσης από την Αστυνομία.

«Αυτό που γίνεται είναι Δικαιοσύνη Ουγκάντας. Ακούω και εσάς να λέτε ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του. Μάλλον έχετε πέσει θύματα παραπληροφόρησης από την Αστυνομία. Καμία ποινική δίωξη εις βάρος του δεν έχει ασκηθεί, για αυτό δεν έχει κληθεί να απολογηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας», είπε ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση του ψευτογιατρού.

Συνεχίζοντας τα πυρά προς τους αστυνομικούς, ο Αλέξης Κούγιας είπε πως στην υπόθεση αυτή υπάρχει «Δικαιοσύνη κουκουλοφόρων», προσθέτοντας ότι «η Αστυνομία χωρίς να έχει ασκηθεί δίωξη και χωρίς να έχει κληθεί, όπως πρέπει βάσει νόμου, ο άνθρωπος αυτός να δώσει εξηγήσεις για όσα τον κατηγορούν κάποιοι με γυρισμένες πλάτες και αλλοιωμένες φωνές, δίνει στην δημοσιότητα τα στοιχεία του. Η Αστυνομία έκανε μια ενέργεια που επιτρέπεται μόνο όταν έχει διαπιστωθεί ότι κάποιος έκανε μια παράνομη πράξη και συνηθίζεται σε βιαστές και κακοποιητές παιδιών».

Σε ότι αφορά την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Κούγιας υποστήριξε ότι ο 66χρονος «δεν έχει καμία σχέση. Λόγω της προσβολής του από καρκίνο δεν ασκεί δραστηριότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος ήταν στο παρελθόν ο πλέον επίλεκτος φυσιοθεραπευτής, ήταν και στον Ολυμπιακό, επί 40 χρόνια έχει κάνει καλό σε χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχουν και κάποιοι που, για τους δικούς τους λόγους, μιλούν με γυρισμένες πλάτες, εναντίον του. Με κάλεσε ένας στρατηγός που η γυναίκα του είδε μεγάλο καλό και μου ζήτησε να τον αναλάβω».





Σχετικά με το περιβόητο σπίτι του ψευτογιατρού, ο κ. Κούγιας κατηγόρησε τα ΜΜΕ ότι μεγαλοποιούν και αλλοιώνουν τα γεγονότα, αναφέροντας ότι «τα τηλεοπτικά συνεργεία που είναι έξω από το σπίτι του παρουσιάζουν μια μάντρα και κάμερες ασφαλείας και νόμιζα ότι θα ήταν καμιά βίλα. Έχει μια μάντρα τα πολύ 12 μέτρων, είναι ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, με μια σιδερένια πόρτα, όπως υπήρχαν στην γειτονιά μου στην Πετρούπολη. Είναι ένα σπίτι από αυτά που χτίζονταν σε δύο νύχτες για να μην τα γκρεμίσει η Πολεοδομία. Το σπίτι με το οικόπεδο κάνουν το πολύ 30.000 ευρώ».

Ο κ. Κούγιας επανέλαβε ότι ο 66χρονος στρέφεται κατά της Αστυνομίας για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του και σημείωσε ότι «υπάρχουν υποθέσεις που έχουν αθωωθεί οι άνθρωποι και δεν καλεί κανείς την Αστυνομία να λογοδοτήσει»

«Αν υπάρχει η δικογραφία, όταν κληθεί να δώσει εξηγήσεις, θα δω εάν θα τον αναλάβω, αφού διαβάσω την δικογραφία», ξεκαθάρισε ο Αλέξης Κούγιας.

Απο την εκπομπή, αμέσως μετά την συζήτηση με τον Αλέξη Κούγια, διευκρινίστηκε πως αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 66χρονος έχει κληθεί από την Αστυνομία, έχει δώσει ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του και πως δεν έεχει συλληφθεί καθώς δεν θεωρείται ύποπτος φυγής, σημειωνόταν πάντως ότι ειναι θέμα ωρών η σύλληψη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό στις ΗΠΑ: νεκρός ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης (εικόνες)

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαρία Αναστασοπούλου με μουστάκι… για ένα στοίχημα (βίντεο)

Ψευτογιατρός - Κούγιας: “Δικαιοσύνη… Ουγκάντας” η δημοσιοποίηση στοιχείων χωρίς δίωξη